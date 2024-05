200 palestinianos abandonam Rafah a cada hora

A informação surge numa altura em que as forças israelitas tomaram o lado palestiniano da passagem de Rafah, que liga o enclave ao Egito e constitui um dos principais pontos de entrada da ajuda humanitária na região.

O comissário geral da agência, Philippe Lazzarini, sublinhou a importância de se chegar a um acordo entre as partes para alcançar um cessar-fogo na zona e alertou para a "ansiedade" causada pelos últimos avanços do exército israelita na zona, que estão a obrigar a população a continuar a deslocar-se face ao aumento da violência.

Lazzarini especificou que a maior parte dos palestinianos que abandonam a zona se dirigem para a cidade de Khan Yunis -- já duramente atingida no passado pelas forças israelitas no âmbito da sua ofensiva -- e para outras zonas do centro da Faixa de Gaza.

No entanto, a UNRWA não consegue confirmar o número total de deslocados até à data.

"A ausência de um cessar-fogo significa mais perda, dor e luto, e afasta as pessoas da paz de que tanto necessitam", afirmou Lazzarini numa mensagem publicada na conta pessoal na rede social X.

A agência, que lamentou que os civis "não estejam a receber qualquer tipo de ajuda", estima que cerca de 1,5 milhões de palestinianos deslocados vivam atualmente em Rafah.

A UNRWA declarou que "tem havido bombardeamentos contínuos na área durante o último dia", classificando a situação de "desastrosa".

"Ninguém está seguro em Gaza", sublinhou a UNRWA, referindo que as suas instalações foram atingidas 368 vezes desde o início da guerra.

"As vidas dos civis devem ser protegidas em todos os momentos. Os trabalhadores humanitários não são um alvo", sublinhou.

O exército israelita, por seu lado, instou os residentes da parte oriental da cidade a abandonarem a zona, à medida que aumentam os receios de uma operação militar total no terreno.

As forças israelitas insistiram que conseguiram destruir túneis e instalações militares pertencentes ao Hamas.