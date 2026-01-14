Mundo
2025 foi o terceiro ano mais quente desde que há registos meteorológicos
A temperatura global do planeta continua muito alta e o ano passado, dizem os dados meteorológicos, foi o terceiro mais quente de sempre, com os anos 2023 e 2024 a baterem valores recordes.
Os dados finais conhecidos esta quarta-feira, do serviço Copernicus, que monitoriza as alterações climáticas, mostram que no ano passado o mês de janeiro foi o que mais subiu, mas março foi o mais quente desde que há registo.Alexandra Sofia Costa - Antena 1
Este aumento também se regista nos polos planetário com a Antártida a registar o ano mais quente de sempre e o Ártico com o segundo mais quente.
O aquecimento extremo dos três anos recentes foi impulsionado principalmente pelo aumento de gases de efeito estufa e temperaturas anormalmente elevadas da superfície do mar, relacionado com o efeito climático do El Niño.
Os últimos três anos foram exececionais com a temperatura media global a rondar os 1,4 graus celsius acima do período pré-industrial.
Com este aumento surgem também registos de condições climáticas extremas que ajudaram a criar incêndios florestais de enormes proporções.
