25 países expulsaram 140 diplomatas russos

Até agora, pelo menos 25 países já deram ordem de expulsão a 140 diplomatas.



O número mais expressivo é de todo o continente Europeu, 74 elementos do corpo diplomático receberam ordem de regresso a casa.



Seguem-se os Estados Unidos com 60 diplomatas expulsos. O Canadá com quatro e a Austrália com dois.



Até ao momento, Portugal ainda não se juntou à lista.



A NATO anuncia medidas esta tarde e a Rússia já prometeu uma resposta à altura.