35 casos por 100 mil habitantes: na Alemanha patamar de emergência, em Portugal já largamente superado

, durante uma reunião por videoconferência.Atingido esse limite, está previsto, a pedido das cidades, o envio de peritos do Robert-Koch-Institut (RKI) para os grupos de emergência locais, bem como a intervenção do exército federal para apoio às medidas que forem implementadas.De acordo com a revista alemã Der Spiegel . Haverá também horários de fecho mais estritos para a restauração e limitações à venda álcool, bem como limites ao número de participantes em festas e reuniões privadas. As escolas devem permanecer abertas na medida do possível, acrescentou a chanceler."O nosso objetivo deve ser manter as infeções numa única zona, onde cada infeção pode ser seguida, onde as pessoas podem ser avisadas e onde é possível voltar a quebrar as cadeias de contágio", explicou Merkel.Até ao momento, a Alemanha tem conseguido manter o número de casos e de mortes abaixo dos países vizinhos, mas o número de contágios disparou nos últimos dias.

Esta sexta-feira, o país registou 4.500 novas infeções, o número mais elevado desde meados de abril. O número total de infeções no país subiu, assim, para 314.660, com 9.589 óbitos, onze dos quais nas últimas 24 horas.

O rápido avanço da Covid-19 nas últimas semanas faz temer que se chegue a um pico no que diz respeito aos contágios, em valores semelhantes aos da "primeira onda", na Alemanha, entre finais de março e princípios de abril, em que se registaram cerca de seis mil infeções diárias.Na quinta-feira, o RKI alertou queO ministro alemão da Saúde afirmou na quinta-feira que quer evitar um aumento exponencial e “chegar a um ponto nesta pandemia em que perdemos o controlo”.Merkel afirmou queA chanceler alemã sublinha que a prioridade é evitar paralisar a economia e confinar a sociedade novamente."Agora decide-se como é que a Alemanha atravessa o inverno com a pandemia [e se] nós, na Alemanha, conseguimos manter a pandemia debaixo de controlo ou se o controlo nos escapa", disse Angela Merkel, acrescentando que, “no geral, o verão correu muito bem, mas agora vemos um quadro que é motivo de preocupação”.Na quarta-feira, os líderes dos Estados federais tinham estado já reunidos para discutir as restrições impostas aos viajantes nas denominadas “zonas vermelhas” alemãs. A maioria dos Estados proibiu as deslocações aos residentes provenientes das zonas de grande incidência a não ser que apresentem um teste negativo realizado nas 48 horas anteriores à viagem.Merkel e os presidentes das principais cidades alemãs irão reunir-se novamente dentro de duas semanas para avaliar a eficácia das medidas implementadas, disse Merkel, acrescentando: “Provamos que podemos lutar juntos contra o vírus e devemos fazer isso novamente”.

Portugal com quase o dobro do patamar de emergência alemão

Se olharmos para a taxa acumulada dos últimos 14 dias em Portugal, esta traduz-se emOs números foram avançados esta sexta-feira pela ministra da Saúde, num dia em que o país registou

É preciso recuar a 10 de abril para se observar um valor de novas infeções mais elevado: 1516, sendo que esse foi um dia excecional dado que incluiu atualizações de dias anteriores.

O número de internamentos continua também a aumentar. Nas últimas 24 horas, mais dez pessoas foram internadas, elevando o total para 811. Nos cuidados intensivos, foram igualmente internados mais dez doentes, para um total de 125.







assumiu a ministra da Saúde, sublinhando ainda que a 7 de outubro foi estabelecido um novo recorde no número de testes diários, tendo sido realizados nos vários laboratórios 28.392 testes.Em estado de contingência desde 15 de setembro, Portugal encontra-se sob um conjunto de medidas que foram definidas pelo Conselho de Ministros quatro dias antes da entrada em vigor desta nova fase de controlo da pandemia. As medidas incluem o limite de ajuntamentos a dez pessoas, a criação de brigadas distritais de intervenção rápida nos lares e horários de trabalho desfasados de forma a evitar a concentração de pessoas na hora de ponta.Até ao momento, não foram impostas novas restrições, mas, perante o número crescente de infetados por Covid-19. No entanto, o Governo tem reiterado a ideia de que“Tomaremos sempre as medidas necessárias para cada momento de evolução da pandemia, nunca tomaremos medidas que não consideremos necessárias e teremos sempre a capacidade de recuar”, sublinhou a ministra da Presidência.Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o“Basta olhar para os exemplos lá de fora para perceber o que vamos viver durante semanas ou, porventura, durante uns meses”, disse o presidente da República esta sexta-feira. “Teremos de viver com isso”, disse Marcelo, acrescentando que isso implica a tomada de medidas e que o

Marcelo apelou ainda para que “as medidas que venham a ser adotadas, sejam verdadeiramente cumpridas pelas pessoas e que assumam que é fundamental para não parar a sociedade e a economia e aumentar o desemprego”.







c/agências