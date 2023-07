47 graus em Itália. Vaga de calor no Mediterrâneo e Europa deve perdurar até agosto

Segundo a agência da ONU, já foram estabelecidos novos máximos históricos de temperatura em várias estações meteorológicas do hemisfério norte e estão previstos também novos máximos nacionais., lê-se noda Agência Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês).

O mês de junho registou a temperatura média global mais elevada desde que há registos.

“O clima extremo – uma ocorrência cada vez mais frequente – está a ter um grande impacto na saúde humana, ecossistemas, economias, agricultura, energia e abastecimento de água. É urgente reduzir as emissões de gases de efeito de estufa”, afirmou o secretário-geral da WMO, Petteri Taalas.O painel intergovernamental sobre Mudanças Climáticas estima que até 2050, cerca de metade da população europeia poderá enfrentar um risco alto ou muito alto de stress devido ao calor durante o verão.

Oriana Barcelos - Antena 1

O alerta surge numa altura em que grande parte do sul da Europa e o Mediterrâneo estão a ser atingidos por uma vaga de calor extremo proveniente do norte de África.

A temperatura da água no Mediterrâneo pode ultrapassar, nos próximos dias e semanas, os 30º Celsius.

“As temperaturas excecionalmente altas nas regiões subtropicais constituem a principal origem meteorológica da onda de calor estendida sobre o Mediterrâneo. A assinatura do El Niño e as mudanças climáticas na extensão deste evento precisam de mais dados e análises”, afirmou Omar Baddour, chefe de monitoramento climático da WMO.Segundo o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia os verões de 2021 e 2022 foram os mais quentes desde que há registo na Europa.

Termómetros batem recordes na Europa

Em Itália espera-se que as temperaturas máximas rondem os 47 graus centígrados na Sicília e Sardenha e se batam recordes, como em Roma onde se antecipam 42ºC.Espanha já superou duas ondas de calor desde que começou o solstício de verão, em junho, mas para esta semana esperam-se entre 40 e 44ºC e noites tropicais, em que a temperatura não deve baixar dos 25ºC.Mais de metade de Espanha está sob alerta. Na Andaluzia, as províncias de Córdova e Jaén estão em alerta vermelho, devido a risco extremo por temperaturas máximas previstas de até 44ºC.Em França, foi acionado o alerta laranja no sul, onde as temperaturas podem atingir 40ºC.Nos Balcãs aguarda-se, pelo menos, 40ºC, temperatura que suscita receios quanto a incêndios e saúde de pessoas em Montenegro, Albânia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Croácia e Eslovénia.Na Turquia, existem dezenas de incêndios florestais em curso, que começaram no fim de semana, com temperaturas em torno dos 38 graus com a possibilidade de nos próximos dias atingir os 40.Na Roménia, onde na segunda-feira estavam 40ºC à sombra, esperam-se tempestades, com chuvas torrenciais e ventos intensos, e na Bulgária as previsões apontam para mais de 40ºC nas cidades de Russe, no Danúbio, e Sandanski, na fronteira com a Grécia.Na Áustria, os termómetros atingiram no fim de semana os 35ºC. A Cruz Vermelha chegou a abrir salas para acolher pessoas, para que o corpo pudesse recuperar da pressão acusada pelo calor.Com 39ºC esperados no sul, a Hungria declarou o alerta vermelho nas províncias de Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád e Békés.

América do Norte a escaldar

Também os Estados Unidos estão a braços com uma onda de calor, com vários Estados a registar recordes de temperaturas.As áreas de risco no sudoeste dos EUA incluem a Califórnia, o sul de Nevada e o Arizona. No centro-sul e sudeste dos EUA, os valores máximos das temperaturas podem chegar ou exceder os 43º C. Muitas partes da Flórida, incluindo a cidade de Miami, foram atingidas por uma onda de calor recorde.

Segundo a WMO, a temperatura mais alta já registada foi em Furnace Creek, Vale da Morte, na Califórnia, com 56º C em 10 de julho de 1913.

Em Phoenix e no Arizona, onde os termómetros já passaram os 37,8ºC. As temperaturas máximas durante o dia podem chegar aos 46,7ºC até sexta-feira, 21 de julho, e as baixas de mais de 32,2ºC, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Um sensor de temperatura em Furnace Creek, no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, registou 53,3ºC a 16 de julho.