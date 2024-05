52,9 graus Celsius. Mais de 20 mortos na Índia devido a altas temperaturas

As temperaturas altas forçaram o encerramento de escolas em diversas cidades indianas, cujas autoridades alertam para o risco de insolação em pessoas que trabalham ao ar livre.





O clima extremo terá sido responsável por pelo menos 24 mortes nas últimas 24 horas, no norte e centro da Índia.





As autoridades relataram que dez das mortes foram registadas no hospital governamental da região de Rourkela, em Odisha, e estão relacionadas com “a vaga de calor”. Outras 14 pessoas morreram nos Estados de Bihar, Rajasthan e Jharkhand e em Nova Deli, também relacionadas com “insolação”.





"Mais sete pessoas morreram ontem a caminho do hospital, mas a causa exata de suas mortes será conhecida após a autópsia", disse à Reuters o coletor distrital de Aurangabad, Shrikant Shastree.

O calor debilitante está a atingir o norte, o centro e partes do oeste da Índia há pelo menos duas semanas. As temperaturas máximas têm oscilado entre 45ºC e 46ºC durante dias seguidos, chegando a subir até aos 50ºC em algumas áreas.





O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) já fez saber que esta vaga de calor “apresenta temperaturas de 4,5°C a 6,4°C acima do normal” acrencentando alertas para “condições severas de ondas de calor”.





Nova Deli registou uma temperatura com valores máximos históricos: 52,9 graus Celsius.





Perante as temperaturas acima dos 50ºC, muitas pessoas aproveitam os canais de água da cidade de Nova Deli | Rajat Gupta - EPA

O aumento do consumo de água e eletricidade está a sobrecarregar as redes, provocando graves carências na distribuição.





O Centro Nacional de Controlo de Doenças da Índia considera as insolações uma condição “com risco de vida”, registando uma taxa de mortalidade de 40 a 64 por cento.



Eleições nacionais

Numa altura em que a Índia realiza as eleições gerais, o governo de Odisha proibiu atividades ao ar livre para os funcionários, entre 11h00 e 15h00, quando as temperaturas atingem o pico. Em causa estão os riscos para a saúde, que aumentam à medida que as pessoas esperam em longas filas para votar. A votação termina no sábado.

Mahendra Kumar, magistrado distrito de Bhojpur, em Bihar, declarou ao jornal Times of India que três oficiais eleitorais e um agente da polícia morreram na cidade, na quinta-feira, devido a insolação.





, disse Kumar, acrescentando que o homem morreu no hospital enquanto já estava a ser assistido por médicos.

Incêndios

As altas temperaturas levaram a um aumento dos incêndios em toda a Índia. As autoridades estão a utilizarpara monitorizar fogos florestais em Jammu e Caxemira.Na semana passada, a capital Deli e as regiões vizinhas registaram temperaturas próximas dos 50ºC.

Para além da Índia, milhões de pessoas em toda a Ásia, nomeadamente no vizinho Paquistão, estão a sofrer com o aumento das temperaturas – uma tendência que os cientistas dizem ter sido agravada pelas alterações climáticas provocadas pelo homem.





c/ agências