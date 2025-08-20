60 mil reservistas mobilizados para tomar Gaza
O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, deu a ordem esta quarta-feira após a luz verde para tomar a cidade de Gaza. Decisões tomadas enquanto estava a ser negociado um cessar-fogo no território palestiniano e a libertação de reféns.
Israel está a exigir a libertação de todos os reféns detidos em Gaza e alimenta a dúvida sobre se aceitará a nova proposta de cessar-fogo de 60 dias que o Hamas aceitou na segunda-feira.
A proposta, apresentada pelo Catar e pelo Egito, prevê a libertação de cerca de metade dos reféns e é "quase idêntica" a uma proposta dos EUA que Israel então aceitou, de acordo com o Catar.
Foto: Reuters
O gabinete de segurança presidido por Benjamin Netanyahu, aprovou no início de agosto um plano para tomar a cidade de Gaza e campos de refugiados no centro do território, considerados por Israel como os últimos bastiões do Hamas.
O objetivo é assumir o controlo de segurança de toda a Faixa de Gaza e libertar os reféns, alega o primeiro-ministro.
Refugiados palestinianos em fuga da cidade de Gaza. Foto: Mahmoud Issa - Reuters
Já o ministro israelita da Defesa “aprovou o plano de ataque do exército israelita à cidade de Gaza”, capital e a maior cidade do território palestiniano, afirmou o Ministério à AFP.
Israel Katz também “aprovou a emissão das ordens de convocação dos reservistas necessários para levar a cabo a missão”, mobilizando assim cerca de 60 mil militares.
O exército israelita, que conquistou cerca de 75 por cento do território palestiniano em mais de 22 meses de guerra, intensificou os ataques e operações terrestres na cidade de Gaza, há mais de uma semana.
Esta quarta-feira, a rádio militar israelita afirma que o exército “se prepara para uma operação prolongada, de vários meses, que continuará até 2026”.
Foto: Reuters
Em Gaza permanecem 49 reféns que foram sequestrados durante o ataque sem precedente realizado a 7 de outubro de 2023 pelo Hamas contra Israel e que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.
O ataque do Hamas matou 1.219 pessoas do lado israelita, na maioria civis, de acordo com a AFP.
Foto: Amir Cohen - Reuters (protesto em Telavive)
A ofensiva de retaliação israelita causou 62.064 mortes em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas e que a ONU considera fiáveis.
Foto: Reuters
Esta guerra devastou o território palestiniano e Israel mantém um cerco em Gaza a mais de dois milhões de palestinianos ameaçados pela fome, segundo as Nações Unidas.
Acusações que Israel rejeita.
