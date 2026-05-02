"A bola está com os Estados Unidos". Irão diz-se "pronto" para a guerra ou para a diplomacia

Uma proposta iraniana, até agora rejeitada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, abriria a navegação no Estreito de Ormuz e terminaria o bloqueio americano ao Irão, deixando as negociações sobre o programa nuclear iraniano para mais tarde, revelou à Reuters alta autoridade iraniana este sábado.



Falando sob anonimato para discutir a diplomacia confidencial, a autoridade disse que Teerão acredita que a sua mais recente proposta de adiar as negociações nucleares para uma fase posterior é uma mudança significativa, visando facilitar um acordo.



“Neste contexto, as negociações sobre a questão nuclear, mais complexa, foram transferidas para a etapa final para criar uma atmosfera mais propícia”, disse a autoridade à agência noticiosa Reuters.



Este novo calendário foi detalhado numa proposta formal transmitida aos Estados Unidos através de mediadores, disse a autoridade.



De acordo com a proposta, a guerra terminaria com a garantia de que Israel e os EUA não voltariam a atacar. O Irão abriria o estreito e os EUA levantariam o bloqueio.



Quatro semanas depois de os Estados Unidos e Israel terem suspendido a sua campanha de bombardeamentos contra o Irão, não foi alcançado qualquer acordo para pôr fim a uma guerra que causou a maior disrupção de sempre no fornecimento global de energia.



O Irão bloqueia quase toda a navegação proveniente do Golfo Pérsico, com excepção da sua própria, há mais de dois meses. No mês passado, os EUA impuseram o seu próprio bloqueio aos navios que chegam aos portos iranianos.



Trump disse na sexta-feira que "não estava satisfeito" com a última proposta do Irão, sem especificar em detalhe quais os elementos que contesta.



"Estão a pedir coisas com as quais não posso concordar", disse aos jornalistas na Casa Branca.



Washington tem afirmado repetidamente que não terminará a guerra sem um acordo que impeça o Irão de obter uma arma nuclear, o principal objetivo citado por Trump quando lançou os ataques em fevereiro, em plenas negociações nucleares. O Irão afirma que o seu programa nuclear é pacífico.



De acordo com a proposta, a guerra terminaria com a garantia de que Israel e os Estados Unidos não voltariam a atacar. O Irão abriria o estreito e os Estados Unidos levantariam o bloqueio.



As futuras negociações centrar-se-iam na imposição de restrições ao programa nuclear iraniano em troca da suspensão das sanções, com o Irão a exigir que Washington reconheça o seu direito de enriquecer urânio para fins pacíficos, mesmo que aceite suspendê-lo.

