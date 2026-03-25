"A era das promessas chegou ao fim". Irão nega acordo com Trump e avisa que crise energética vai perdurar

Trump diz que guerra está ganha e já há mudança de regime em Teerão

O presidente norte-americano garante que há negociações a decorrer com as pessoas certas do Irão. Donald Trump diz que a guerra está ganha e que já há uma mudança de regime em Teerão. Ao mesmo tempo, o Pentágono prepara o envio de milhares de tropas norte-americanas para o Médio Oriente.