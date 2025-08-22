"A fome em Gaza é uma realidade". União Europeia exige ações imediatas de Israel

A comissária europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, admitiu esta sexta-feira que "a fome já não é um risco em Gaza, é uma realidade", num comunicado de imprensa. "Há crianças a morrer à fome e de doenças, enquanto famílias inteiras estão vários dias sem o que comer", acrescentou.



A comissária europeia alertou que a situação em Gaza está "num ponto sem retorno" e que a fome provocará mais mortes se não forem tomadas "medidas imediatas". Neste sentido, Hadja Lahbib exigiu uma "resposta sustentável e de grande dimensão" que permita a entrada de ajuda humanitária no território palestiniano.





"Exorto Israel a permitir o acesso humanitário livre e contínuo a todas as pessoas necessitadas", escreveu Hadja Lahbib, numa publicação na rede social X.

Famine is a reality in #Gaza, now confirmed by @theIPCinfo report. People are dying from starvation.



By the end of Sept, almost 1 in 3 people could face famine. This is a race against time.



I urge Israel to allow unimpeded & sustained humanitarian access to all people in need — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 22, 2025





De acordo com a comissária europeu, a pressão internacional sobre Israel "não foi suficiente" para dissuadir as suas ambições, que leva a cabo há 22 meses uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, e que bloqueia há meses o acesso a assistência humanitária.





c/agências