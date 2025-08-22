Em direto
"A fome em Gaza é uma realidade". União Europeia exige ações imediatas de Israel

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Hatem Khaled - Reuters

Após a divulgação do relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) que declarou esta sexta-feira a situação de fome na Faixa de Gaza, foi a vez da União Europeia (UE) de admitir que a fome no enclave palestiniano "é uma realidade", exigindo ao governo israelita que deixe entrar ajuda humanitária.

A comissária europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, admitiu esta sexta-feira que "a fome já não é um risco em Gaza, é uma realidade", num comunicado de imprensa.  "Há crianças a morrer à fome e de doenças, enquanto famílias inteiras estão vários dias sem o que comer", acrescentou. 

A comissária europeia alertou que a situação em Gaza está "num ponto sem retorno" e que a fome provocará mais mortes se não forem tomadas "medidas imediatas".  Neste sentido, Hadja Lahbib exigiu uma "resposta sustentável e de grande dimensão" que permita a entrada de ajuda humanitária no território palestiniano. 

"Exorto Israel a permitir o acesso humanitário livre e contínuo a todas as pessoas necessitadas", escreveu Hadja Lahbib, numa publicação na rede social X. 

De acordo com a comissária europeu, a pressão internacional sobre Israel "não foi suficiente" para dissuadir as suas ambições, que leva a cabo há 22 meses uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, e que bloqueia há meses o acesso a assistência humanitária. 

c/agências

