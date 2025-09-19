"A França não foi bloqueada". Sindicatos recebidos pelo primeiro-ministro "nos próximos dias" após dia de forte mobilização

Foram entre 500 mil e mais de um milhão de manifestantes que marcharam na quinta-feira, 18 de setembro, em toda a França, segundo dados divergentes das autoridades e da CGT.



Enquanto a polícia apontou para "mais de 500 mil" manifestantes, a intersindical contabilizou "mais de um milhão de pessoas" em todo o país, uma mobilização superior à do dia 10 de setembro, que reuniu cerca de 200 mil pessoas.

"A França não foi bloqueada"





Apesar da promessa do movimento "Bloquons Tout" (Bloqueemos tudo, em português), o ministro francês do Interior demissionário, Bruno Retailleau, congratulou-se que a França não tenha sido bloqueada. Numa conferência de imprensa, na quinta-feira à noite, Bruno Retailleau anunciou a detenção de 309 pessoas e a colocação de 134 em prisão preventiva, acrescentando que foram identificados "7.300 indivíduos radicalizados". "A violência não é um meio de ação política legítimo e ninguém deve desculpá-la. Não pode haver liberdade de manifestação sem o respeito pelas leis", reagiu o primeiro-ministro francês.





O ministro adiantou ainda que 26 polícias e gendarmes franceses ficaram feridos, nomeadamente em Rennes, onde se registaram alguns incidentes e "um gendarme móvel ficou ferido na mão durante a detenção de um black-boc", de acordo com a AFP.



Na educação, quase um em cada seis professores esteve em greve no ensino básico e secundário. De acordo com dados da tutela, 23 liceus foram completamente bloqueados e 52 outros estabelecimentos de ensino foram alvo de bloqueios seletivos à porta das instalações.





os farmacêuticos aderiram em massa à greve para denunciar a redução dos descontos sobre os medicamentos genéricos: cerca de 18 das 20 mil farmácias francesas estiveram fechadas, segundo o sindicato dos farmacêuticos.



Segundo o ministério francês dos Transportes, registou-se uma "situação perturbada" no tráfego nos transportes em França, "conforme o anunciado", mas "não bloqueada". No Estado, mais de 12 por cento dos funcionários aderiram à greve, segundo os números do Ministério francês da Função Púlica. Nas farmácias,para denunciar a redução dos descontos sobre os medicamentos genéricos, segundo o sindicato dos farmacêuticos.

"Prosseguir o diálogo"





No final do dia de mobilização, convocado pelas oito organizações sindicais francesas, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, declarou que receberá novamente as organizações sindicais "nos próximos dias" e que está desejoso de "prosseguir o diálogo".





Sébsatien Lecornu garantiu que as "reinvidicações" dos manifestantes por uma maior justiça social e fiscal estão "no centro das consultas" que iniciou desde a sua nomeação no início do mês.



