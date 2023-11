A ideia de estado forte e protetor desabou em 07 de outubro, diz escritor Yishai Sarid

Em entrevista à agência Lusa, o autor, romancista e advogado de 58 anos, que dedica parte da sua obra à memória e traumas do povo judeu e à forma como o passado deve servir de alarme para o presente, considera que os eventos de 07 de outubro foram, antes de tudo, "um gigantesco fracasso militar".

Yishai Sarid, que no passado foi oficial do Exército e trabalhou para os serviços de informações militares, acredita que não se prestou muita atenção ao perigo que representava o Hamas, "ignorando que o inimigo seria capaz de fazer uma operação tão complicada".

"Confiámos demasiado num muro que custou milhões de dólares, muito sofisticado com toda a eletrónica, para proteger as nossas aldeias, mas a verdade é que eles [combatentes do Hamas] simplesmente vieram e acabaram por atravessá-lo", comenta o escritor traduzido em 12 línguas (mas não em português), e autor do `bestseller` `Limassol` ou de `Memory Monster`, um dos cem melhores livros de 2020 segundo o The New York Times.

Após as primeiras notícias, o choque tornou-se ainda maior quando os israelitas souberam que o "Exército não se encontrava lá" e que estaria mais preocupado com a proteção dos assentamentos na Cisjordânia, desguarnecendo a fronteira com a Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita palestiniano. A juntar ao falhanço militar, há também o fracasso político.

"O Governo de extrema-direita começou desde a sua eleição há quase um ano a provocar muitas divisões e a destruir passo a passo a democracia de Israel e a sociedade israelita e, claro, o inimigo percebeu isso", analisa o escritor residente em Telavive, destacando que a força do seu país não provém apenas do poderio das suas forças armadas, mas também do seu exercício democrático como fator diferenciador em relação aos seus vizinhos, que não o têm.

Sobra ainda "a forma muito estranha e distorcida" que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, escolheu na sua forma de cooperação com os moderados da Autoridade Palestiniana, "preferindo por muitos anos fortalecer o Hamas, que é um movimento terrorista e radical" e igualmente contribuindo para este desfecho trágico, deixando a pairar uma nuvem de inquietação e incerteza.

A sociedade israelita "é construída sobre os problemas do passado, e o seu maior trauma e medo é não ser capaz de se proteger a si própria e aos seus filhos contra todos os seus inimigos", sublinha o escritor.

"Essa é toda a questão de Israel e tudo isso desabou com aquela magnitude e pela primeira vez no dia 07 de outubro", afirma Yishai Sarid, galardoado este ano com o Prémio Levi Eshkol para literatura hebraica e cujo valor foi por ele doado a uma organização de israelitas e palestinianos que perderam familiares no conflito.

É por isso, prossegue, que o massacre orquestrado pelo Hamas nas comunidades de Israel no sul do país se tornou "tão terrível e traumático para os israelitas", porque evocam histórias ouvidas de avós, dos antepassados e dos livros de História: "E, de repente, aconteceu-nos aqui, quando julgávamos ser fortes e independentes".

Para o autor, pela brutalidade e violência empregadas no ataque do movimento islamita palestiniano, o que aconteceu no início de outubro é de uma excecionalidade tal que "não se assemelha a nada daquilo que se conhecia até agora nesta história sangrenta".

Na resposta, Yishai Sarid separa o Hamas das aspirações do povo palestiniano e das suas lideranças, descrevendo o movimento islamita como extremamente violento.

"Eu fui oficial de informações há muitos anos no Exército israelita e sei algo sobre Hamas", adverte o agora advogado e antigo procurador do Ministério Público, lamentando que as lideranças e os militares israelitas "se tenham esquecido da sua natureza" e que não se tenha removido há muito tempo o movimento palestiniano do controlo da Faixa de Gaza.

Além do assassino radical israelita do ex-primeiro-ministro Yithzak Rabin, em 1995, dois anos após este ter assinado um entendimento de paz na capital norueguesa com a Organização para a Libertação da Palestina, de Yasser Arafat, o autor assinala que o Hamas foi também "em grande parte responsável pela destruição dos acordos de Oslo".

Nos anos 90, recorda, desencadeou a sua `jihad islâmica` em ataques terroristas e suicidas em paragens de autocarro, discotecas, restaurantes e noutros lugares públicos e depois houve a segunda Intifada "na qual teve igualmente um papel importante".

O autor recorda ainda que no passado também se alcançou um acordo de paz com o Egito, apesar de "uma guerra brutal com muitas baixas", mas, com o Hamas não há entendimento possível.

"Eu não procuro o suicídio. Sou um patriota de Israel. Moro aqui, criei minha família aqui, tenho os meus filhos aqui e uma história muito longa dos meus antepassados aqui. As nossas raízes estão aqui, a minha cultura está aqui. Portanto, se Hamas quer destruir-me, não há nada para negociar porque não vou para lugar nenhum", declara.

Yishai Sarid afirma-se um "amante da paz" e defensor de uma solução para a paz com a Palestina que envolva uma fórmula de dois estados ou outra, o regresso às fronteiras de 1967, a cedência de metade de Jerusalém, e tudo o que implique a dignidade dos palestinianos e suas aspirações a "uma vida decente no seu país".

Acredita que os próprios palestinianos não se revejam no Hamas, embora seja difícil ignorar que se trata do "movimento mais forte e influente no Médio Oriente".

Porém, o que se alcançou até agora, lastima, "foi um desastre para ambos os lados", sem que nunca se tenha conseguido quebrar "um círculo de violência e de ódio" a que os respetivos povos se mantêm presos há mais de cem anos, na negação de que duas nações podem viver pacificamente lado a lado.

"Só que o Hamas não concorda com isso", observa, e "infelizmente grande parte da sociedade israelita - ou talvez a maior parte dela - também não".

