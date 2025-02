À mesa em Riade. Estados Unidos e Rússia discutem a paz com a Ucrânia à distância

Para além de discutirem formas de pôr fim ao conflito na Ucrânia, Rússia e Estados Unidos deverão refletir sobre a restauração das suas relações eA Ucrânia, que não está a participar nas conversações, já alertou que nenhum acordo pode ser feito em seu nome nesta reunião em Riade. Entretanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é esperado na Arábia Saudita na quarta-feira, um dia depois da reunião entre norte-americanos e russos.A reunião, a primeira a este nível e neste formato desde a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, começou por volta das 10h30 locais no Palácio Diriyah, na capital saudita.Do lado norte-americano, participam, assim como o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, e o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff.A Rússia está, por sua vez, representada pelo seu chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, e por Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Vladimir Putin.As autoridades norte-americanas referiram-se às conversações desta terça-feira comoO porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, transmitiu aos jornalistas em Riade que "esta é uma continuação da conversa inicial entre Putin e o presidente Trump sobre se o primeiro passo é possível, quais são os interesses, se isto pode ser gerido".Já o Kremlin sugeriu que, assim como preparar conversas sobre um possível acordo em relação à Ucrânia e planear uma reunião entre os dois presidentes.

Trump, um “solucionador de problemas”?

Antes do encontro desta terça-feira, o chefe do fundo soberano da Rússia descreveu Donald Trump como um solucionador de problemas., disse Kirill Dmitriev aos jornalistas em Riade.Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo tiveram uma longa conversa telefónica em que, entre outros assuntos, discutiram a guerra na Ucrânia e comprometeram-se a iniciar “de imediato” negociações.O telefonema levantou preocupações na Europa, come sem os parceiros europeus.

O representante da China na ONU, Fu Cong, saudou esta terça-feira as conversações entre Estados Unidos e Rússia sobre a paz na Ucrânia, mas considerou imperativo que a Europa participe.

Na segunda-feira, os líderes europeus reuniram-se em Paris para uma cimeira de emergência na qual determinaram um maior investimento na defesa, combinando também assumir a liderança na prestação de garantias de segurança para a Ucrânia."Todos sentem o grande sentido de urgência", afirmou o primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, na rede social X após a cimeira.

"A Europa terá de contribuir para a salvaguarda de qualquer acordo, e a cooperação com os americanos é essencial", acrescentou.





Entretanto, uma fonte russa transmitiu esta manhã à agência France Press que os negociadores russos presentes nas conversações diplomáticas estão convencidos de que vão ocorrer progressos económicos em breve. Moscovo tem sido alvo de sanções devido à invasão militar da Ucrânia.



c/ agências