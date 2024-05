"A Mosca" a monte. Caça ao homem em França após fuga em portagem

São centenas os agentes das forças de segurança que estão envolvidos nas buscas, na Normandia, para encontrar Mohamed Amra. "A Mosca" - como é conhecido -, após ter ido a uma audiência em Rouen.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirma que “está a ser feito tudo para encontrar os criminosos”, numa altura em que a polícia está a levar a cabo operações stop em alguns locais.

O ministro francês da Justiça assegura que “os autores deste crime vil (…) são pessoas para quem a vida não tem valor” e vão ser encontrados e punidos “de forma proporcional ao crime”.





Os homens dispararam contra os dois veículos, um da polícia e o outro que transportava Amra, antes de deixarem o local e levarem o detido. Entretanto, foram encontrados dois veículos queimados que as autoridades acreditam terem sido usados pelos criminosos, em locais diferentes.

O ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, conta que um dos polícias mortos "deixa para trás mulher e dois filhos que fazem 21 anos dentro de dois dias ". O outro agente morto tinha 34 anos, era casado e ia ser pai - a mulher está grávida de cinco meses. Outros três policias ficaram feridos no ataque.



De acordo com a imprensa francesa, Amra já tinha tentado fugir da cadeia: tem 13 condenações no cadastro, a primeira quando tinha 15 anos.





A justiça acredita que Mohamed Amra, de 30 anos, tem ligações a um grupo criminoso de Marselha, no sul do país, envolvido em tráfico de droga. No entanto, ele não foi condenado por crimes relacionados com drogas.