"A nossa fronteira de segurança começa na Roménia", afirma Costa em Bucareste

António Costa assegura que Portugal irá continuar na ajuda ao reforço de segurança naquele país, no flanco leste europeu, no âmbito da NATO, garantindo que neste âmbito todas as fronteiras dos países integrantes da Aliança.







“Empenharemos as nossas Forças Armadas na defesa de qualquer um dos aliados como na defesa do nosso próprio território”, assegura, dizendo que é este o caminho para a Paz no continente europeu.







, diz Costa, reafirmando que deve cessar de imediato a guerra “ilegal” na Ucrânia, classificando a invasão russa de “bárbara”.

António Costa diz que Portugal defende a inclusão da Roménia no Espaço Schengen, para facilitar a circulação de pessoas entre os dois países.







Afirmou ainda que foram já identificados na visita vários domínios de cooperação bilateral entre os dois países, que pretendem agora aprofundar.