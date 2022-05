Candidaturas da Suécia e da Finlândia à NATO. "É uma opção livre"

"Dois Estados que contribuirão seguramente para o reforço da Aliança Atlântica e que são, aliás, um sinal de uma das dimensões importantes de uma derrota estratégica que a Rússia está a sofrer", vincou António Costa.



"Quando pensava que enfraqueceria a União Europeia e dividiria a NATO, a verdade é que tem a União Europeia sabido demonstrar uma união reforçada e a NATO tem vindo a reforçar-se, designadamente agora com o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia", acentuou.



"A verdade é que os Estados-membros têm todos a necessidade aprovar esta adesão e seguramente encontrarão o espaço de diálogo diplomático adequado para ultrapassar as divergências ou as dúvidas que existam em relação a esta adesão e, tal como tem acontecido ao longo da história, a NATO sairá reforçada desse pedido adesão", completou Costa, referindo-se às reticências do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.