A questão palestiniana vista de dentro. Quatro entrevistas com protagonistas dos dois lados do muro

Numa entrevista em fevereiro deste ano, o historiador israelita Shlomo Sand, autor de várias obras que abordam a ideia da criação de uma terra para judeus e a própria criação do povo judeu, lembrava uma realidade inescapável que podia estar a ser esquecida pelo poder israelita: os palestinianos não vão para lado nehum como os israelitas não vão para lado nenhum, pelo que a convivência entre os dois povos é uma inevitabilidade.

Shlomo Sand dá a entender que esse deveria ser um princípio para o trabalho no futuro da região.

O historiador israelita desmonta ainda a ideia propagandeada pelo mainstream de que a questão da Palestina se resume a uma frase: "Uma terra sem povo para um povo sem terra".

Ilan Pappé, autor de "A Limpeza Étnica da Palestina", que nos concedeu uma entrevista dois meses depois, resumia numa frase aparentemente eivada de banalidade o desejo de todo um povo: os palestinianos devem ter direito a uma vida aborrecida.



Um dos mais proeminentes historiadores israelitas, professor no Reino Unido, na Universidade de Exeter, Ilan Pappé vê a implementação do Estado de Israel na Palestina como uma agressão que leva décadas: uma ocupação paga pelos palestinianos, povo que não teve uma palavra a dizer quando o Ocidente pôs em marcha e alimentou o projecto sionista.

A história da Breaking The Silence é a história de ex-militares israelitas que lutam há duas décadas contra ocupação da Palestina. Podemos perguntar se estamos perante ativismo ou uma tentativa de redenção. A organização BTS oferece aos antigos militares uma plataforma para verterem as experiências que viveram nos territórios da Palestina enquanto membros do IDF, as forças armadas israelitas.

A BTS acaba por ser uma voz singular na denúncia do mecanismo de ocupação israelita, uma voz que aponta o que diz serem as falhas de um sistema de ocupação.Ori Givati, no inglês quase intraduzível ", foi um dos elementos da BTS que trouxe a Lisboa uma exposição ilustrativa do trabalho da Breaking The Silence.Veterano do IDF, Ori conduziu-nos pela exposição e conversou connosco sobre a missão que liga estes antigos militares: mostrar aos israelitas - e mostrar ao mundo - o que é de facto a realidade do dia-a-dia da ocupação nos territórios palestinianos nos seus detalhes mais sórdidos, uma ocupação que produz ações dirigidas contra palestinianos identificados à partida pelos comandos israelitas como inocentes. Inocentes que servem como medida, não apenas da agressão indiscriminada do IDF, como servem também de aviso às populações palestinianas: ninguém está a salvo.As operações de mapeamento dos territórios ("" - invasão das casas palestinianas a meio da noite para fazer uma caracterização do local) são um tipo de missão que ilustra o objectivo do exército israelita de remeter os palestinianos à condição degradante de "não conseguirem levantar a cabeça", criando a sensação de uma perseguição sem fim à vista, explica.Apartheid e limpeza étnica são termos que não ficam fora da conversa. Os métodos israelitas com vista a subjugar todas as vontades são a pedra de toque da BTS. Sem chegar ao ponto de falar da perpetração de crimes pela parte israelita, há na BTS um dedo que aponta o sistema de Apartheid, o modus operandi de um sistema corroído nas suas próprias fundações morais.O objetivo final da organização, diz Ori Givati, é "mostrar", "servir de espelho", acabar com a indiferença e pôr os israelitas a pensar sobre a folha de serviço dos seus militares nos territórios palestinianos. Obrigar o país a tomar consciência do sistema que se destina a perpetuar uma ocupação injustificada.