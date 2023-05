Abatidos seis supostos terroristas em Muidumbe

"Houve fogo intenso na baixa de Mandela, lá perto das margens do rio Messalo. Os terroristas foram encurralados e seis deles foram mortos por nós, estou a falar da força local e militares moçambicanos", disse a fonte, a partir da aldeia de Mandava, a mais de 20 quilómetros da sede distrital, Namacande.

Os supostos rebeldes abatidos já estavam a ser perseguidos pelas forças governamentais há uma semana, em resultado de uma operação desencadeada após apelos dos habitantes que têm pequenas hortas naquela área.

"As populações são vigilantes e, por isso, algumas dessas operações acontecem em resultado destas denúncias", acrescentou a fonte.

Um outro membro da força local em Muidumbe disse à Lusa que as operações continuam e, além da aldeia de Mandela, vão abranger as aldeias de Mapate e Litapata, no âmbito dos esforços para estabilização da situação de segurança.

"Os militares e nós, a força local, estamos animados, queremos sossego para que as populações regressem às suas aldeias", declarou a fonte.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.