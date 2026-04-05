"Abram o maldito Estreito". Trump volta a ameaçar Irão

Reportagem

"Abram o maldito Estreito". Trump volta a ameaçar Irão

O presidente norte-americano sugeriu, em entrevista à imprensa norte-americana e no Truth Social, o alargamento do prazo dado ao Irão para abrir o Estreito de Ormuz, dando mais 24 horas do que inicialmente previsto.

Andreia Martins, Inês Moreira Santos - RTP /

Foto: Majid Asgaripour/WANA via Reuters

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RTP /

Novo ataque israelita faz três mortos em Beirute

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Mais um ataque aéreo israelita contra um edifício residencial causou três mortos em Ain Saadeh, cidade nos arredores de Beirute, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

"Um ataque aéreo do inimigo israelita nas colinas de Ain Saadeh matou três civis, incluindo duas mulheres, e feriu outros três", detalhou.
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Pelo menos quatro mortos em ataque perto do principal hospital de Beirute

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O ataque atingiu um bairro no sul de Beirute perto do Hospital Rafic Hariri, avança a agência France Presse. Pelo menos quatro pessoas morreram e 39 ficaram feridas.
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Ataque em Haifa faz pelo menos nove feridos

Este domingo, mísseis iranianos atingiram o norte de Israel, em concreto a cidade de Haifa. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo um idoso que ficou em estado crítico.

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Os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, dão conta dos últimos desenvolvimentos.
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RTP /

"Terça-feira às 20h00". Trump acena com novo adiamento do ultimato ao Irão

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O presidente norte-americano terá adiado este domingo o prazo dado ao Irão para abrir o Estreito de Ormuz, dando mais 24 horas do que inicialmente previsto.

"Terça-feira às 20h00", escreveu Donald Trump numa breve mensagem publicada no Truth Social este domingo.

A ser verdade este adiamento, o prazo alarga-se assim de segunda-feira, dia 6 de abril, para terça-feira às 20h00 (hora em Washington, meia-noite de quarta-feira em Portugal Continental).

Em entrevista ao Wall Street Journal, este domingo, o presidente norte-americano afirmou que daria até terça-feira à noite para que o Irão abra o Estreito de Ormuz. Caso contrário, irá enfrentar ataques contra infraestruturas críticas.

"Se não fizerem nada até terça-feira à noite, não terão centrais elétricas e nenhuma ponte ficará de pé", ameaçou.
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Joana Raposo Santos - RTP /

Ferido nas montanhas, como é que o tripulante dos EUA conseguiu esconder-se no Irão?

Os EUA resgataram com vida o tripulante do caça F-15 norte-americano abatido na sexta-feira pelo Irão. Mas como é que este coronel conseguiu partilhar a sua localização e permanecer escondido das forças iranianas que também o procuravam?

Foto: Força Aérea dos EUA via Reuters

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Durante mais de 24 horas, o coronel responsável pelos sistemas de armamento do F-15E Strike Eagle abatido em território iraniano conseguiu evitar ser capturado pelas forças de Teerão que, numa corrida com Washington, o procuravam.

O piloto do caça norte-americano também foi inicialmente dado como desaparecido, mas os Estados Unidos conseguiram rapidamente encontrá-lo.

Os dois homens ejetaram-se do avião quando este foi atingido, mas o coronel foi mais difícil de localizar. Depois de ter ficado ferido durante a ejeção, este militar escondeu-se numa fenda de uma montanha para evitar ser detetado pelo Irão, que chegou a oferecer uma recompensa pela sua captura.

Sozinho e com ferimentos, este homem teve de escalar o terreno acidentado até um ponto 2.134 metros acima do nível do mar. Consigo levava pouco mais do que uma arma, um dispositivo de comunicação e um localizador. Entrou então em contacto com as forças armadas norte-americanas.

As comunicações tinham, no entanto, de ser curtas e esporádicas, de modo a que as forças iranianas não conseguissem detetá-las.
CIA tentou confundir Teerão

A operação envolveu centenas de militares americanos e funcionários do setor da Inteligência, incluindo agentes da CIA que organizaram uma campanha de desinformação para despistar potenciais captores iranianos.

Os agentes dos serviços secretos americanos espalharam a informação de que tanto o piloto como o tripulante tinham sido resgatados, tentando assim confundir os membros da Guarda Revolucionária do Irão.

Acabou por ser a CIA a identificar, por fim, a localização exata do tripulante, partilhando essa informação com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Numa corrida pela vida deste homem, Washington conseguiu ser mais rápido do que Teerão.

No sábado, enquanto as forças americanas se aproximavam da encosta da montanha onde o militar estava escondido, aviões dos EUA realizaram ataques na zona para garantir que as forças iranianas não chegavam lá primeiro.

A partir da Casa Branca, Donald Trump acompanhava a operação.

“JÁ O TEMOS!”, escreveu o presidente Donald Trump nas redes sociais depois de passar o sábado a monitorizar as operações de busca a partir da Casa Branca. “Durante as últimas horas, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e salvamento mais ousadas da história do país”.

“Este corajoso guerreiro encontrava-se atrás das linhas inimigas nas traiçoeiras montanhas do Irão, perseguido pelos nossos inimigos, que se aproximavam cada vez mais a cada hora que passava, mas nunca esteve verdadeiramente sozinho”, vincou.

Os aviões de resgate transportaram o coronel ferido para o Kuwait para receber tratamento médico. Segundo o presidente, o homem “sofreu ferimentos, mas vai ficar bem”.

Donald Trump avançou entretanto que irá falar à imprensa na Casa Branca na segunda-feira às 18h00 (hora de Lisboa) sobre esta operação de resgate.

c/ agências
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RTP /

"Toda a região vai arder" por causa de Trump, avisa o presidente do Parlamento iraniano

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"As suas ações imprudentes estão a arrastar os Estados Unidos para um inferno na Terra (...), e toda a nossa região vai arder porque insiste em seguir as ordens de Netanyahu", escreveu o presidente do Parlamento iraniano no X. 

"A única solução real é respeitar os direitos do povo iraniano e pôr um fim a este jogo perigoso", acrescentou Mohammad Bagher Ghalibaf.
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RTP /

Irão deve abrir Estreito de Ormuz até terça-feira à noite, avisa Trump

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Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente norte-americano dá até terça-feira à noite para que o Irão abra o Estreito de Ormuz. Caso contrário, irá enfrentar ataques contra infraestruturas críticas. 

"Se não fizerem nada até terça-feira à noite, não terão centrais elétricas e nenhuma ponte ficará de pé", ameaçou, repetindo a ameaça que já tinha feito através da rede social Truth Social.
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RTP /

Rússia aconselha EUA a abandonar "linguagem de ultimatos" sobre o Irão

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Moscovo espera bons resultados nos esforços para reduzir as tensões no Médio Oriente e considera que os Estados Unidos dariam um grande contributo "abandonando a linguagem dos ultimatos" e "devolvendo a situação à via das negociações". 

Foi a declaração do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, após uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araqchi.
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RTP /

Míssil iraniano atinge Haifa e provoca quatro feridos

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As autoridades israelitas indicaram este domingo que um prédio residencial em Haifa, no norte de Israel, foi atingido por um míssil iraniano, provocando pelo menos quatro feridos, um dos quais com gravidade. 
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RTP /

Trump considera que há uma "boa hipótese" de chegar a um acordo com o Irão na segunda-feira

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Em entrevista à Fox News, Donald Trump disse este domingo que havia uma "boa hipótese" de chegar a um acordo com o Irão na segunda-feira, data limite do ultimato a Teerão. 

"Penso que há uma boa hipótese amanhã" de chegarmos a um acordo, disse o presidente norte-americano durante uma entrevista telefónica com um repórter da Fox News. 

Sem um acordo, os iranianos verão "pontes e centrais elétricas a desabar por todo o país", ameaçou. 
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RTP /

"Abram o maldito Estreito". Trump volta a ameaçar Irão

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A menos de 24 horas do prazo que Donald Trump estabeleceu para o Irão abrir o Estreito de Ormuz, o presidente norte-americano voltou a ameaçar com o "inferno".

Na rede social Truth Social, o presidente exigiu a Teerã que abra "o maldito Estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno".


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RTP /

Mensagem "Urbi et orbi". Papa centra-se na esperança e na paz

Na primeira mensagem como Papa num domingo de Páscoa, Leão XIV pede a todos os que estão provocar guerras que escolham o caminho da Paz. Com milhares de fiéis na Praça de São Pedro, e naquele que é o dia maior para o mundo católico, apelou também à justiça, à fraternidade e à ajuda humanitária.<br />

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RTP /

Irão em contagem decrescente para ultimato de Trump

O Médio Oriente está em contagem decrescente com o ultimato dado por Donald Trump ao Irão. Israel, fora destas conversações, continua a atacar Teerão.

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RTP /

EUA dizem ter resgatado piloto desaparecido no Irão

Os Estados Unidos dizem que já resgataram o segundo piloto do caça abatido no Irão. O que é desmentido pelos iranianos.

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Donald Trump promete "o inferno" se não houver acordo de paz até segunda-feira. Teerão rejeita aquilo que chama de ultimato "desamparado e nervoso".
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RTP /

Serviços de Inteligência israelita ajudou missão de resgate do piloto norte-americano no Irão

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Israel forneceu assistência de inteligência aos Estados Unidos durante a operação para resgatar o piloto norte-americano que estava desaparecido no Irão e interrompeu os ataques na região para facilitar a missão, disse uma autoridade de segurança israelita à AFP.
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Lusa /

Papa apela aos que "têm o poder de iniciar guerras" que "escolham a paz"

O Papa Leão XIV apelou hoje àqueles que "têm o poder de iniciar guerras" para que "escolham a paz", denunciando também a indiferença em relação às milhares de mortes em conflitos pelo mundo.

Remo Casilli - Reuters

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"Acostumamo-nos à violência, resignamo-nos a ela e tornamo-nos indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas, indiferentes às repercussões do ódio e da divisão que os conflitos semeiam", afirmou Leão XIV, que presidiu à sua primeira missa do Domingo de Páscoa enquanto líder da Igreja Católica, que decorreu no Vaticano.

Numa Praça de São Pedro adornada com milhares de flores, o Papa denunciou a guerra e as suas consequências "económicas e sociais".

Perante milhares de fiéis que celebravam a ressurreição de Jesus Cristo, Leão XIV discursou sem mencionar nenhum país ou região em crise no mundo, quebrando com a tradição observada durante anos pelos seus antecessores.

Na tradicional bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), Robert Prevost anunciou também uma vigília de oração pela paz, a realizar em 11 de abril, na Praça de São Pedro.

Antes da bênção, o Papa Leão XIV também já tinha abordado os conflitos no mundo, denunciando a "violência da guerra que mata e que destrói" e "a idolatria do lucro" que pilha os recursos da Terra.

Citando o seu antecessor, Papa Francisco, o líder da Igreja Católica alertou para o perigo de se cair na indiferença perante a persistência "da injustiça, do mal e da crueldade".

Durante toda a Semana Santa, a sombra da guerra iniciada por Israel e Estados Unidos no Médio Oriente pairou sobre as celebrações.

As celebrações da Páscoa em Jerusalém foram marcadas pela proibição pela polícia israelita do cardeal Pierbattista Pizzaballa celebrar a missa do Domingo de Ramos na basílica do Santo Sepulcro, espaço de culto reverenciado pelos cristãos.

A situação gerou forte contestação internacional e obrigou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a recuar e a dizer que o cardeal podia entrar na basílica, numa altura em que a mesquita Al-Aqsa, também situada em Jerusalém, continua com todos os acessos vedados por Israel há mais de um mês.

Durante as celebrações da Páscoa, o Papa tem aproveitado para denunciar as guerras que afetam o mundo, sem nunca fazer referências explícitas a países ou regiões.

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RTP /

Omã confirma conversas com Irão sobre Estreito de Ormuz

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O Omã anunciou que conversou com o Irão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, crucial para o abastecimento global de petróleo, informou a agência de notícias oficial do sultanato.

A reunião contou com a presença de membros dos ministérios dos Negócios Estrangeiros de ambos os países, que apresentaram possíveis "opções" para a reabertura da passagem.

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Exército iraniano diz que EUA usaram aeroporto abandonado perto de Isfahan para resgatar piloto

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O exército iraniano afirmou que os Estados Unidos usaram um aeroporto abandonado perto de Isfahan, no sul do país, para a operação de resgate de um piloto que estava desaparecido desde que o avião foi abatido na sexta-feira. Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando das forças armadas iranianas, descreveu a operação como "planeada como uma missão de infiltração num aeroporto abandonado ao sul de Isfahan", durante a qual, segundo ele, "dois helicópteros Black Hawk e dois aviões de transporte militar C-130" foram "destruídos".
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Ataque israelita contra prédio no sul de Beirute após aviso de evacuação

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Aviões de guerra israelitas atingiram um prédio numa área residencial no sul de Beirute no domingo, após um aviso, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA).
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Presidente libanês pede negociações com Israel para evitar outra Gaza no sul

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O presidente libanês, Joseph Aoun, reiterou o apelo por negociações diretas com Israel para evitar que o sul do país, onde o exército israelita avança e destrói aldeias, se torne outra Gaza devastada pela guerra.

"É verdade que Israel pode querer fazer com o sul do Líbano o que Gaza fez: Gaza foi destruída, houve mais de 70 mil mortes, e então tiveram que negociar", disse o presidente num discurso transmitido nas televisões libanesas.

"Por que não negociar para impedir essas tragédias, para salvar o que resta das casas que ainda não foram destruídas?", questionou.
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Defesa Civil de Gaza relata quatro mortos em ataque israelita

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A Defesa Civil da Faixa de Gaza e o Hospital Shifa anunciaram a morte de quatro pessoas num ataque de drone israelita na Cidade de Gaza, apesar do frágil cessar-fogo. O ataque ocorreu na madrugada de domingo, segundo a Defesa Civil, uma organização humanitária que opera sob a autoridade do movimento islâmico palestiniano Hamas.
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Emirados Árabes Unidos atacados por mísseis e drones

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Os Emirados Árabes Unidos relataram um ataque iraniano com mísseis e drones este domingo, com Teerão a alegar ter como alvo a indústria de alumínio no país do Golfo.

"Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos foram ativados em resposta à ameaça de mísseis e drones", afirmou o Ministério da Defesa, acrescentando que "os sons ouvidos em todo o país são resultado de operações em andamento contra esses mísseis e drones".

O ministério especificou que o ataque partiu do Irão.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial IRNA, os militares iranianos indicaram que tinham como alvo instalações da indústria de alumínio nos Emirados Árabes Unidos, bem como alvos militares dos EUA, inclusive no Kuwait.
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Hezbollah afirma ter lançado míssil de cruzeiro contra navio israelita

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O Hezbollah anunciou que lançou um míssil de cruzeiro contra um navio de guerra israelita que navegava na costa do Líbano, o primeiro ataque desse tipo desde o início da guerra com Israel, há mais de um mês. Em comunicado, o movimento libanês pró-Irão alegou que o navio de guerra alvo "estava a preparar-se para atacar território libanês".
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MNE do Egito em conversações com enviado dos EUA sobre "propostas para alcançar a calma necessária"

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O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, conversou por telefone com o enviado dos EUA, Steve Witkoff, e com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi. Foram discutidas "ideias e propostas para alcançar a calma necessária" e alertou para uma "explosão sem precedentes" no Médio Oriente, sem dar mais detalhes sobre o que isso significava.
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"Não somos a prioridade". Zelensky preocupado com duração do conflito no Irão

O presidente da Ucrânia admite estar preocupado com a duração da Guerra no Médio Oriente e com o efeito que pode ter no apoio norte-americano a Kiev. Volodymyr Zelenskyy foi à Turquia discutir conversações de paz e uma possível reunião de líderes, em Istambul.

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"Temos de reconhecer que não somos a prioridade atualmente", afirmou Zelensky, numa entrevista, acrescentando que o "exército americano está focado no Médio Oriente, no Irão".
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Houthis atacam Israel. Grupo apoiado pelo Irão diz que atacou Israel

O porta-voz dos Houthis, apoiados pelo Irão, diz ter feito a "quinta operação militar" com um míssil balístico de alta fragmentação. O objetivo do ataque, levado a cabo juntamente com a Guarda revolucionária do Irão, terá sido o aeroporto de Ben Gurion, em Israel.

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Netanyahu promete que Israel vai continuar a "esmagar" o Irão

Benjamin Netanyahu diz que Israel vai continuar a esmagar o Irão. Na mira estão estruturas petroquímicas iranianas e a capacidade produtiva do Irão.

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Israel bombardeou infraestruturas do Hezbollah

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As forças israelitas voltaram a bombardear o sul do Líbano. O alvo terão sido infraestruturas do Hezbollah.

Os bombardeamentos aconteceram horas depois de o exército israelita ter emitido uma ameaça de ataque iminente e dado ordens aos residentes para saírem de casa.

Nas últimas horas, a fronteira entre a Síria e o Líbano estava a ser evacuada, depois das ameaças de Telavive.

O número de mortos no Líbano ultrapassa os MIL e 400 desde o início do conflito com Israel.
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Empresas e universidades iranianas atacadas

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O Irão revela que um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel fez seis mortos e vários feridos na província de Ardabil, no norte do país. No ataque de ontem ao complexo Petroquímico de Mahshahr, Teerão confirma cinco mortos e 170 feridos.

Três empresas foram atingidas. Benjamin Netanyahu tinha anunciado ataques contra instalações siderúrgicas iranianas.

O Irão denuncia ainda que, desde o início do conflito, Estados Unidos e Israel já atacaram mais de 30 universidades, a última, no sábado no norte da capital iraniana.
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Irão lança ataques a Israel e países vizinhos

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O Irão lançou uma série de ataques contra Israel e os países vizinhos no Golfo. As sirenes de ataque aéreo soaram em Jerusalém, onde vários mísseis iranianos foram intercetados, durante a noite. Israel garante que não há vítimas.

No Kuwait, os ataques com drones iranianos causaram graves danos a um complexo governamental, bem como a duas centrais elétricas e a duas instalações de des-salinização de água.

O Irão atacou ainda um sistema de mísseis Patriot dos Estados Unidos no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos.
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"Nova derrota humilhante". Teerão nega EUA e afirma que frustrou tentativa de resgate de piloto

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Após Donald Trump ter anunciado que o piloto foi resgatado com vida, o Irão afirmou que frustrou essa tentativa dos EUA de o resgatar, numa operação na qual, segundo Teerão, foram atingidas várias aeronaves.

"As aeronaves invasoras do inimigo no sul de Isfahan, incluindo dois helicópteros Black Hawk e um avião de transporte militar C-130, foram atingidas (...) e a tentativa de resgatar o piloto falhou", assegurou o porta-voz do Quartel General Central Khatam al-Anbiya, o coronel Ebrahim Zolfagari, citado pela agência Tasnim.

A mesma fonte indicou que a operação foi repelida mediante uma ação conjunta da Guarda Revolucionária, do Exército, da milícia Basij e das forças de segurança, que conseguiram impedir o resgate depois da entrada de aeronaves inimigas no centro do país.

Também a Guarda Revolucionária disse, num comunicado, que as aeronaves foram destruídas durante a operação e qualificou o episódio como uma "nova derrota humilhante" para os Estados Unidos.

A Guarda acusou Trump de tentar encobrir o fracasso da operação após afirmar nas redes sociais que tinha sido realizada uma missão especial para resgatar o piloto.
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Itália limita reabastecimento em quatro aeroportos

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Uma subsidiária da gigante petrolífera britânica BP anunciou restrições ao reabastecimento de aviões em quatro aeroportos italianos - todos com ligações a Portugal - devido à escassez de combustível provocada pelo conflito no Médio Oriente.
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Guerra está a impedir que alimentos e medicamentos cheguem a milhões

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Várias organizações não governamentais (ONG) têm estado a alertar que a guerra no Médio Oriente está a impedir milhões de pessoas em todo o mundo de receberem alimentos e medicamentos, uma situação que se agravará se o conflito continuar.
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Ataque iraniano danificou centrais de energia e dessalinização no Kuwait

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"Duas centrais de energia e dessalinização foram alvejadas por drones hostis no âmbito da hedionda agressão iraniana, resultando em danos materiais significativos e na paragem de duas unidades de geração de energia, sem vítimas", afirmou o Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do emirado.
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EUA resgataram piloto desaparecido no Irão

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Foi resgatado com vida o piloto norte-americano que estava desaparecido no Irão, desde sexta-feira. Donald Trump garante que está bem.

Na rede social Truth, o presidente norte-americano explicou que as Forças Armadas estavam a monitorizar a localização do militar 24 horas por dia e a planear o resgate. 



O presidente dos Estados Unidos referiu ainda que estava numa zona montanhosa do Irão e que sofreu ferimentos, mas que vai ficar bem. Trump escreve que, nas últimas horas, os Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história do país.

A comunicação social iraniana revela que morreram cinco pessoas nesta operação.
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Ponto de situação

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  • O Kuwait foi novamente alvo da "hedionda agressão iraniana" anunciou o Exército do emirado, que pediu à população para seguir as orientações de segurança;
  • O embaixador do Irão pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) que preste atenção às consequências humanitárias e à exposição à radiação, após um ataque norte-americano e israelita contra a central nuclear de Bushehr;
  • O presidente dos Estados Unidos anunciou que foi resgatado um dos pilotos de um avião de combate norte-americano abatido no espaço aéreo do Irão, na sexta-feira. Trump escreveu nas redes sociais que o piloto, desaparecido desde que o avião se despenhou, está ferido, mas que "ficará bem", e acrescentou que se refugiou "nas traiçoeiras montanhas do Irão"; 
  • Os rebeldes Huthis do Iémen, aliados de Teerão, reivindicaram a responsabilidade por um ataque contra o aeroporto Ben Gurion, no centro de Israel, em retaliação pela ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão.
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