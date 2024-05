Abril de 2024 foi o mais quente desde que há registo

Os dados são do relatório do observatório europeu Copernicus. A tendência tem-se verificado nos últimos 11 meses, em que todos os recordes de temperatura mensais foram ultrapassados.

Os cientistas revelam que a temperatura média do planeta está 1.61 graus Celsius acima da média registada no período pré-industrial.



A emissão de gases com efeito de estufa e a utilização em massa de combustíveis fósseis são apontadas como grandes responsáveis por esta alteração.



As temperaturas elevadas registadas em abril levaram a ondas de calor na região africana do Sael e estão ligadas a milhares de mortes.