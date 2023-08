Abusos são "extremamente graves" e precisam de "tolerância zero". Papa falou aos jornalistas no avião para Roma

, defendeu o papa, dizendo que “é muito duro o mundo dos abusos”.Francisco falou em concreto sobre o caso português, referindo que “o processo na Igreja portuguesa está a avançar bem e com serenidade”, serenidade essa que disse ser necessária no caso dos abusos., frisou o papa, pedindo aos jornalistas que colaborem para que todo o tipo de abusos sejam solucionados.“O abuso é como uma forma de comercializar a vítima, ou pior, feri-la e deixá-la viva.. E a mim faz-me bem, não porque goste de o ouvir, mas porque me ajuda a perceber este drama”, acrescentou.Francisco chamou também a atenção para outro tipo de abusos, como o laboral ou a mutilação genital.

“A minha saúde está bem”

Um dos jornalistas no avião da TAP perguntou sobre o estado de saúde do papa. “A minha saúde está bem. Levo uma vida normal”, respondeu.“Tenho uma cinta que devo usar mais dois ou três meses para que os músculos fiquem mais fortes.”, justificou Francisco, referindo-se ao discurso em Fátima que acabou por improvisar, fugindo ao guião.

Sobre essa prática de fugir aos discursos preparados, o papa diz que quando fala procura sobretudo a comunicação eficaz.





“Com os jovens, nos discursos muito longos é importante transmitir-lhes o essencial da mensagem, e eu tento perceber sempre se a comunicação está a passar”, explicou.

Igreja aberta a todos não significa igual para todos

Um dos jornalistas perguntou se existe incoerência na Igreja, que se diz aberta a todos mas não é igual para todos, já que mulheres ou homossexuais não têm os mesmos direitos dentro da instituição.“A Igreja está aberta a todos. Depois há legislações, regras que ditam a vida dentro da Igreja”, esclareceu o papa.Na visão de Francisco, “a Igreja é a mãe e orienta todos e cada um pelo seu caminho”, e depois cada um “procurará a forma de prosseguir”, e isto vale para todos: “doentes e sãos, velhos e jovens, feios e bonitos, bons e maus, até os imorais”.A última questão foi sobre o que deve dizer-se a jovens que lutam contra problemas de saúde mental., considerou o papa.“Em diálogo com os jovens, aproveitei para conversar com eles e um rapaz perguntou-me o que eu penso sobre o suicídio”, contou. “No final, disse-me ‘muito obrigado, porque o ano passado estive indeciso se devia ou não cometer suicídio’. E há tantos jovens angustiados, deprimidos”.O papa terminou este domingo a visita a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude, que na noite de sábadopara a vigília com o sumo pontífice.