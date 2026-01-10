"Acabem com o ICE". Mais de mil manifestações nos EUA contra a morte de Renee Good

Renee Good, que tinha três filhos - um dos quais tinha ido deixar à escola momentos antes - acabou por morrer.

Vídeos do incidente aumentam indignação

Watch this detailed @nytimes analysis of yesterday’s ICE shooting in Minneapolis — it completely disproves Trump and Republicans’ lies about this killing.



Renee Good was shot and killed by ICE for no reason. https://t.co/y28D4qmNZa pic.twitter.com/NkvD1Z6Gxv — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) January 8, 2026

c/ agências

Grupos de defesa das liberdades civis convocaram para este sábado mais de mil manifestações nos Estados Unidos para contestar a morte da ativista Renee Good às mãos de um agente de imigração no Minnesota. Os manifestantes pedem ainda que se acabe "de vez" com o ICE.Na quarta-feira,que estava desarmada no interior do seu veículo. O disparo aconteceu depois de a mulher ter alegadamente recusado obedecer às ordens do agente, identificado como Jonathan Ross.O episódio ocorreu no âmbito de uma operação de imigração integrada na campanha da Administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Minneapolis.Esta cidade do Estado do Minnesota estava no centro das atenções do ICE depois de terem sido para lá enviados cerca de, segundo esta entidade.O governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, condenou a mobilização como um exemplo "imprudente" de "governação ao estilo de um".O tiroteio tem levado, nos últimos dias, milhares de manifestantes às ruas das cidades norte-americanas,A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e outros funcionários da Administração Trump vieram já garantir quedurante a operação e que o agente abriu fogo em legítima defesa quando a mulher tentou atropelá-lo num "ato de terrorismo doméstico".No entanto, o autarca de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou quedo Governo Federal, pois mostra que o agente não estava no trajeto do carro de Renee Good quando esta arranca e o homem dispara.As autoridades policiais do Minnesota e do condado de Hennepin disseram na sexta-feira que abriram uma investigação criminal sobre o incidente, à margem da investigação federal liderada pelo FBI.Renee Good foi morta a poucos quarteirões do local onde George Floyd morreu, também às mãos da polícia, em maio de 2020, originando uma série de manifestações por justiça racial que despertaram novamente o lema "Black Lives Matter".