Academia do Bacalhau de Caracas continua a ajudar carenciados

"Antes éramos 700, às vezes 600 e este ano somos 350, mas são bons. A situação económica das pessoas, não apenas na Venezuela, mas mundial, já não permite tanto. Graças a Deus continuamos sempre a contar com o apoio das pessoas", disse o presidente.

José Luís Ferreira falava à Lusa à margem da tertúlia de fim de ano, que teve lugar domingo no Centro Português de Caracas, na qual participaram 350 compadres.

"Agora há menos (compadres). Uns emigraram e outros fecharam as empresas. Também por diversas circunstâncias as empresas já não têm o mesmo lucro que antes. É uma realidade que já não podem fazer o mesmo contributo que antes, mas sempre há quem ponha um grão de areia, que nos apoie e isso é importante", disse.

José Luís Ferreira recordou que a ABC foi fundada há 29 anos: "Continuamos a apoiar o lar, que tem capacidade para albergar 120 idosos, mas fazemos também ajudas a casos pontuais na nossa comunidade, entre eles funerais, operações de emergência, próteses e outras situações médicas, dependendo da necessidade das pessoas", explicou.

"Não fazemos contributos (monetários) às pessoas, mas sim a instituições, como clínicas e hospitais. Inclusive agora estamos ajudando uma ONG que distribui sopas diariamente. Nós fazemos as compras e entregamos-lhe o material para que possam fazer essa sopa", disse.

"Para mim é um orgulho, pela confiança demonstrada pela comunidade (...). O meu cargo sempre tem estado à disposição, mas os compadres dizem querer continuar trabalhando sempre como equipa, que o importante não é quem é presidente, é fazer o trabalho conjunto como temos feito até agora (...). Sou presidente, mas sou compadre e aqui todos somos iguais", precisou.

José Luís Ferreira explicou ainda que na Venezuela funcionam quatro academias do bacalhau, em Caracas, Los Altos Mirandinos (nos subúrbios da capital), Maracay (centro--norte) e Valência (norte).

As academias do bacalhau, que surgiram na África do Sul, são tertúlias de amigos que se reúnem periodicamente para angariar fundos para ações de solidariedade social, à volta de um prato de bacalhau.