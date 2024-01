Ação "defensiva". Estados Unidos e Reino Unido bombardeiam posições dos Houthis no Iémen

Depois do aviso deixado pela Casa Branca e pelo Número 10 de Downing Street,Os Houthis, que controlam a maior parte do território iemenita, têm visado as rotas do Mar Vermelho para mostrar o seu apoio ao movimento radical palestiniano Hamas na guerra na Faixa de Gaza.

O grupo rebelde prometeu atacar navios ligados a Israel ou com destino a portos do Estado hebraico, embora muitos dos navios visados não tenham ligações a interesses israelitas.



Os ataques no Mar Vermelho têm perturbado o comércio internacional, naquela que é a principal rota entre a Europa e a Ásia, representando cerca de 15 por cento do tráfego marítimo mundial.Estes serão os primeiros ataques protagonizados pela máquina de guerra norte-americana contra os Houthis, no Iémen, desde 2016., confirmou a Casa Branca,. O gabinete do presidente norte-americano, Joe Biden, sublinhou tratar-se de uma ação “defensiva” destinada a proteger o comércio internacional.

Segundo o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sarea, Estados Unidos e Reino Unido lançaram 73 ataques contra diferentes províncias iemenitas, causando as mortes de pelo menos cinco combatentes e ferimentos a outros seis.

“Estes ataques são uma mensagem clara de que os Estados Unidos e os nossos parceiros não vão tolerar ataques contra as nossas tropas, não permitirão que atores hostis coloquem em perigo a liberdade de navegação através de uma das rotas comerciais mais importantes do mundo”, reforçou Biden.

Drones e mísseis. Houthis respondem



On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

No périplo que protagonizou esta semana no Médio Oriente, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deixou um aviso aos rebeldes pró-iraniano. Em simultâneo, o Conselho de Segurança da ONU exigia um travão “imediato” a aos ataques contra o tráfego marítimo.Ainda assim,. Este dado foi adiantado por fonte dos Houthis à agência espanhola Efe."O nosso país tem sido alvo de agressões massivas por parte de navios, submarinos e aviões de guerra norte-americanos e britânicos e não há dúvida de que os Estados Unidos e o Reino unido terão que estar preparados para pagar um preço alto", acentuou na rede social X o vice-ministro dos Negócios Estrangeiro Houthi, Hussein al Ezzi.

Rússia pede reunião do Conselho de Segurança

. Diligências anunciadas pela missão permanente da Rússia junto da organização.Por sua vez,. “Estes ataques”, reagiu Nasser Kannani, porta-voz da diplomacia iraniana, “são uma clara violação da soberania e integridade territorial do Iémen e uma quebra das leis internacionais”.Da Arábia saudita saiu um apelo à “contenção”, sem quaisquer declarações expressas de apoio ou repúdio.



c/ agências internacionais