Hamas avisa que ataques contra Houthis vão ter consequências na segurança da região

Foto: Ministério da Defesa do Reino Unido via Reuters

Os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra os rebeldes Houthis, no Iémen, vão ter consequências na segurança daquela região. É o que refere o movimento Hamas, numa nota divulgada esta sexta-feira na rede social Telegram.

O Hamas condena, de forma veemente, o que diz ser uma agressão flagrante por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iémen.



Os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, anunciaram que cinco combatentes foram mortos e seis ficaram feridos após os bombardeamentos norte-americanos e britânicos, em resposta aos ataques a navios no Mar Vermelho.



Entretanto, numa declaração conjunta, os dez países envolvidos na operação - entre os quais os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália ou a Alemanha - referiram que o objetivo continua a ser "reduzir as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho".