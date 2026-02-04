Acidente de autocarro causa 11 mortos na província angolana do Cuanza Sul

O acidente aconteceu nas imediações da localidade do Lupupa, município do Waku-Kungo, província do Cuanza Sul, quando o autocarro que transportava 69 passageiros, provenientes das províncias do Moxico (Luena) e Bié, se dirigia a Luanda, refere uma nota da administração municial do Waku-Kungo.

O desastre ocorreu por volta das 02:00 da madrugada (01:00 em Lisboa) e, segundo relatos de sobreviventes, terá sido provocado pelo rebentamento dos pneus de frente.

Entre os feridos, três encontram-se em estado grave e estão a receber assistência médica no Hospital Geral do Waku-Kungo, adianta a administração local, que já manifestou a solidariedade às famílias das vítimas.

A administração, que está a acompanhar a situação em coordenação com as entidades de saúde e proteção civil, informa ainda que os corpos das vítimas mortais encontram-se na morgue do hospital, alguns sem identificação.