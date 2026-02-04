Acidente de autocarro causa 11 mortos na província angolana do Cuanza Sul
Onze pessoas morreram em 51 ficaram feridas em consequência de um acidente de autocarro, esta madrugada, na província angolana do Cuanza Sul, segundo os administradores locais.
O acidente aconteceu nas imediações da localidade do Lupupa, município do Waku-Kungo, província do Cuanza Sul, quando o autocarro que transportava 69 passageiros, provenientes das províncias do Moxico (Luena) e Bié, se dirigia a Luanda, refere uma nota da administração municial do Waku-Kungo.
O desastre ocorreu por volta das 02:00 da madrugada (01:00 em Lisboa) e, segundo relatos de sobreviventes, terá sido provocado pelo rebentamento dos pneus de frente.
Entre os feridos, três encontram-se em estado grave e estão a receber assistência médica no Hospital Geral do Waku-Kungo, adianta a administração local, que já manifestou a solidariedade às famílias das vítimas.
A administração, que está a acompanhar a situação em coordenação com as entidades de saúde e proteção civil, informa ainda que os corpos das vítimas mortais encontram-se na morgue do hospital, alguns sem identificação.