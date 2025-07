Acidente de comboio provocou pelo menos três mortos no sudoeste da Alemanha

“As fortes chuvas que caíram na zona do acidente podem ter provocado um transbordar do sistema de esgotos”, admitem a polícia de Ulm e o Ministério Público de Ravensburg num comunicado conjunto citado pela agência France Presse.



A água terá provocado um “deslizamento de terras no aterro que ladeia a linha férrea, o que levou ao descarrilamento do comboio”, acrescentam.



No momento do acidente, pelas 18h10 locais, seguiam a bordo cerca de 100 passageiros. O acidente ocorreu perto da cidade de Riedlingen, em Baden-Wüttemberg, uma região visada pelo mau tempo no domingo.



Entre as vítimas mortais inclui-se o maquinista e um membro da tripulação. Alguns dos feridos ficaram em estado grave.



O tráfego na linha ferroviária afetada continua suspenso e os trabalhos de limpeza só deverão começar esta terça-feira.