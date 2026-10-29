Acidente em Espanha. Número de mortos confirmados mantém-se nos 69

Espanha declarou três dias de luto nacional, depois de confirmado o último balanço do número de mortos.





O novo balanço foi divulgado esta quinta-feira pela Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF) do Ministério dos Transportes. O processo de identificação das vitimas do acidente ainda está a decorrer.





O Rei de Espanha falou ao país e lamentou as mortes. O monarca adiantou também que há "uma investigação em curso" para "determinar como e porquê ocorreu esta catástrofe". O líder regional Emiliano Garcia-Page anunciou que o número de mortes aumentou para 69 e que foram encontrados restos mortais durante os esforços de resgate, que agora envolveram operações com gruas, especialmente numa carruagem que continuava capotada.





Felipe VI pediu ainda unidade, dignidade e rigor aos espanhóis neste momento.







Entre os mortos no acidentes está Fatima Banez, ex-ministra do Trabalho, que presidiu ao braço de responsabilidade social e corporativa da associação patronal espanhola.







O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha adiantou que 42 cidadãos estrangeiros de sete países estiveram envolvidos no acidente, e que desses um morreu e pelo menos sete ficaram feridos.



As autoridades adiantaram que 57 dos feridos permaneceram no hospital.







O acidente ocorreu na quarta-feira de manhã, quando dois comboios de alta velocidade em que viajavam mais de 500 pessoas colidiram em Urda, uma localidade a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid.



Pelo menos 110 pessoas foram atendidas em hospitais e 15 continuam internadas em estado grave, segundo as autoridades locais.





Este foi o segundo acidente ferroviário com comboios de alta velocidade este ano em Espanha, depois do de Adamuz, em Córdova, em janeiro, no qual morreram 46 pessoas e que foi hoje mencionado por Felipe VI durante as declarações aos jornalistas.

