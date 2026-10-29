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Acidente Espanha. MNE confirma que há reporte de um português desaparecido
Paulo Rangel alerta, no entanto, que além do contacto de um familiar para o Gabinete de Emergência Consular a dizer que tinha convicção que um cidadão português poderia estar num dos comboios envolvido no acidente ferroviário em Espanha, não há qualquer outra informação sobre o português.
"É verdade que o Gabinete de Emergência Consular foi contactado por um familiar de um cidadão português dizendo que não conseguia contactá-lo e que estaria convicto de que seria passageiro deste comboio", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros aos jornalistas na Assembleia da República.
Rangel sublinhou que, até ao momento, não foi possível confirmar, junto das autoridades espanholas, o paradeiro deste cidadão, mas garante que o Governo está "a fazer todas as diligências para averiguar".
O ministro sublinha que a prioridade neste momento são as operações de resgate e não exclui que possa haver mais vítimas portuguesas.
O acidente entre dois comboios de alta velocidade ocorreu na quarta-feira, em Toledo. Até ao momento há registo de pelo menos 69 mortos e dezenas de desaparecidos.
Os reis de Espanha visitam esta quinta-feira o Hospital Universitário de Toledo para visitar os passageiros que ficaram feridos neste acidente.
Quinze pessoas permanecem internadas em estado grave na unidade de cuidados intensivos e oito já estão em enfermarias comuns.