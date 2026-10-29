Acidente Espanha. MNE confirma que há reporte de um português desaparecido

Acidente Espanha. MNE confirma que há reporte de um português desaparecido

Paulo Rangel alerta, no entanto, que além do contacto de um familiar para o Gabinete de Emergência Consular a dizer que tinha convicção que um cidadão português poderia estar num dos comboios envolvido no acidente ferroviário em Espanha, não há qualquer outra informação sobre o português.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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"É verdade que o Gabinete de Emergência Consular foi contactado por um familiar de um cidadão português dizendo que não conseguia contactá-lo e que estaria convicto de que seria passageiro deste comboio", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros aos jornalistas na Assembleia da República.

Rangel sublinhou que, até ao momento, não foi possível confirmar, junto das autoridades espanholas, o paradeiro deste cidadão, mas garante que o Governo está "a fazer todas as diligências para averiguar".

O ministro sublinha que a prioridade neste momento são as operações de resgate e não exclui que possa haver mais vítimas portuguesas.

O acidente entre dois comboios de alta velocidade ocorreu na quarta-feira, em Toledo. Até ao momento há registo de pelo menos 69 mortos e dezenas de desaparecidos.

Os reis de Espanha visitam esta quinta-feira o Hospital Universitário de Toledo para visitar os passageiros que ficaram feridos neste acidente.

Quinze pessoas permanecem internadas em estado grave na unidade de cuidados intensivos e oito já estão em enfermarias comuns.

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