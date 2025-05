"Acidente trágico". Carro atropela multidão em Estugarda e provoca vários feridos

Dos oito feridos, três ficaram feridos com gravidade. A polícia alemã avançou que não tem provas e que descarta um ataque premeditado.



"Com base nas nossas investigações, os nossos colegas no local acreditam que este é um acidente trágico", revelou a polícia na rede social X.





"Atualmente, não há provas de um ataque ou ato deliberado", acrescentaram as autoridades.





Após o incidente, o corpo de bombeiros informou, também no X, que havia "várias pessoas feridas, algumas delas gravemente".





O motorista que conduzia o carro já foi detido, adiantou a polícia.







Segundo a emissora pública SWR, o condutor é um cidadão alemão de 42 anos que já foi sujeito a interrogatório na sequência do incidente.







O local onde ocorreu o atropelamento está isolado pelas autoridades, que aconselharam a população a evitar o centro da cidade.