ACNUR. Alterações climáticas provocam situação dramática em campos de refugiados

A agência das Nações Unidas antecipa que, até 2050, seja registado o dobro dos dias de calor a afetar a maioria dos campos de refugiados, no mundo, onde vivem mais de 120 milhões de pessoas. O alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, alertou para a “profunda injustiça” que representa a emergência climática e que obriga populações a fugir.





"As comunidades que as acolhem, que são as menos responsáveis pelas emissões de carbono, pagam o preço mais elevado”. “As soluções estão ao nosso alcance, mas precisamos de medidas urgentes. Sem recursos e apoio adequados, as pessoas afetadas” vão ficar num beco sem saída, alertou Grandi. O relatório foi divulgado depois de os países participantes na COP29 terem adotado a regulamentação de regras da ONU para créditos de carbono.

Isto abre caminho para um mercado de carbono e coloca um ponto final na tensão sobre uma medida do Acordo de Paris que frustrou os negociadores climáticos durante quase uma década.







Os mercados de carbono permitem que os países ricos e as empresas paguem aos países pobres para reduzirem as emissões e contabilizarem as poupanças por conta própria.

Onde estão as grandes figuras da União Europeia?



Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Ursula Von der Leyen estão ausentes da conferência de Baku. O presidente francês tem em mãos uma crise, a economia francesa dá sinais de alarme e já se teme uma possível "recessão dramática". O chanceler alemão enfrenta o fim da coligação de governo e a presidente da Comissão Europeia acompanha as audiências dos comissários nomeados para integrarem o novo Executivo em Bruxelas.







A União Europeia vai estar representada pelo húngaro Viktor Orbán, que exerce a presidência rotativa do Conselho, Andrzej Duda (Polónia), Pedro Sánchez (Espanha) e Giorgia Meloni (Itália).



Também no Grupo dos 20 países mais ricos (G20) só alguns países estão representados por um chefe de estado ou de governo. Por exemplo, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que deverá assumir um novo compromisso para reduzir os gases com efeito de estufa.





Cerca de 50 mil participantes são esperados durante as duas semanas da COP29, no Estádio Olímpico de Baku, nas margens do Mar Cáspio, onde o Azerbaijão quer expandir a produção de gás natural.





A ajuda financeira climática promete ocupar os delegados noite e dia até 22 de novembro. A verba é utilizada para construir centrais de energia solar, melhorar a irrigação, construir diques ou ajudar os agricultores a lidar com as secas.







Atualmente com 116 mil milhões de dólares por ano (valor estabelecido em 2022), os países pobres pedem que este financiamento aumente mais de dez vezes nos próximos anos. Um pedido que os países ocidentais consideram irrealistas para as suas finanças públicas.





Nesta Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, há uma presença surpreendente. Pela primeira vez, os taliban participam na COP29, desde que tomaram o poder no Afeganistão em 2021. Os taliban não são formalmente reconhecidos pelos Estados-membros da ONU e não podem participar plenamente nos trabalhos. No entanto, foram convidados pelo Azerbaijão a “participar em discussões periféricas e potencialmente realizar reuniões bilaterais”, adianta a agência de notícias Reuters.





Há décadas que o Afeganistão sofre com a seca e é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.