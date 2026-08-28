Ações que "prejudiquem a coesão social" proibidas no Irão

"Declaro inequivocamente: envolver-se em qualquer coisa que prejudique a coesão social é proibido", declarou Khamenei.





A declaração escrita, publicada esta sexta-feira, insta ainda as autoridades a evitarem quaisquer "declarações desencorajadoras que enfraqueçam a motivação nacional e pública".





O Líder Supremo sublinhou a necessidade de união do povo, elogiando os esforços do governo para fornecer bens essenciais, reparar as infraestruturas danificadas e gerir os recursos energéticos do país, apesar das crescentes sanções e outras pressões.



Num momento em que o país atravessa dificuldades económicas devido a sanções internacionais e quando passam seis meses do início da ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão, a comunicação sublinha que o governo deve continuar a trabalhar por um “Irão mais forte”, incluindo combater a inflação e o desemprego, gerir as importações com sabedoria, impulsionar o investimento e reduzir a influência do dólar norte-americano na economia.



Khamenei disse que, embora “a conduta do inimigo… não seja sem efeito”, o Irão pode avançar para o crescimento económico e a prosperidade através de uma gestão inteligente dos seus assuntos, de uma maior dependência da produção nacional e do aproveitamento das capacidades do povo iraniano.

