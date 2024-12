Acordo de defesa mútua entre Moscovo e Pyongyang entrou em vigor

Os vice-ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países trocaram esta quinta-feira, em Moscovo,, segundo um comunicado da diplomacia de Moscovo.O tratado “entrou em vigor a 4 de dezembro de 2024, data da troca das cartas de ratificação”, refere o comunicado de imprensa.

Concluído durante a rara visita de Vladimir Putin a Pyongyang, em junho, este tratado foi ratificado a 8 de novembro pela câmara alta do Parlamento russo.

“A entrada em vigor do Tratado ajudará a reforçar a cooperação bilateral multifacetada (...) e dará um contributo estabilizador para a criação de um sistema de segurança indivisível no Nordeste Asiático e na Ásia-Pacífico em geral”, afirmaram os diplomatas russos.

O acordo também obriga os dois países a cooperar a nível internacional para se oporem às sanções ocidentais e coordenarem as suas posições nas Nações Unidas. A Coreia do Norte enviou entre 10 mil a 12 mil soldados para a Rússia, para ajudar Moscovo na sua guerra contra a Ucrânia, passo que foi classificado pelo Ocidente como uma "grande escalada" do conflito.





Em junho, Putin descreveu o acordo como um “documento revolucionário”.

Segundo especialistas citados por agências internacionais, o líder norte-coreanoNo final de novembro, funcionários do Governo sul-coreano e uma organização de investigação afirmaram que Moscovo estava a fornecer a Pyongyang combustível, mísseis antiaéreos e ajuda económica em troca.Por sua vez, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, alertou na quarta-feira que a Rússia está a apoiar o programa nuclear norte-coreano, enquanto Pyongyang está a ajudar Moscovo com militares no conflito na Ucrânia, realçando que até os Estados Unidos estão ameaçados com tal cenário.

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos acrescentou que há sinais de um "alinhamento cada vez maior" entre Rússia, China, Coreia do Norte e Irão, nomeadamente no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, e que parte desse alinhamento passa pelo apoio do Kremlin ao programa nuclear norte-coreano.





Ao enviar tropas, a Coreia do Norte posiciona-se dentro da economia de guerra russa como fornecedora de armas, apoio militar e mão-de-obra, podendo mesmo contornar o seu aliado tradicional, vizinho e principal parceiro comercial: a China.



Pequim, por seu lado, é acusada de ajudar Moscovo a contornar as sanções ocidentais e é suspeita de enviar drones para a Rússia. O Irão também é acusado de fornecer drones e mísseis às forças de Moscovo.