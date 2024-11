Ministro da Defesa da Rússia em Pyongyang exalta aliança com a Coreia do Norte

“Hoje, os laços de amizade entre a Rússia e a Coreia do Norte estão a ser ativamente reforçados em todas as áreas, incluindo no domínio da cooperação militar”, afirmou Andrei Belooussov, citado num comunicado de imprensa difundido pelo Ministério russo da Defesa, durante uma reunião com o seu homólogo norte-coreano, No Kwang Chol. Andrei Belooussov foi recebido à chegada a Pyongyang pelo homólogo norte-coreano, o general No Kwang Chol, com uma banda e honras militares, segundo um vídeo divulgado pelo Kremlin.





Belooussov disse estar “convencido” de que estas conversações em Pyongyang “servirão para reforçar ainda mais a parceria estratégica russo-coreana no domínio da defesa”.

Por seu lado, No Kwang Chol garantiu que o exército norte-coreano estava determinado a “reforçar e desenvolver incessantemente” a cooperação com o exército russo, de acordo com as suas observações citadas no comunicado de imprensa.Durante esta “visita oficial” a Pyongyang, que é uma aliada de Moscovo e está ligada à Rússia por um tratado de defesa mútua, Belooussov vai manter conversações com vários “oficiais militares e político-militares” norte-coreanos, avançou o exército russo, sem dar mais pormenores.

Os dois países estão sujeitos a sanções internacionais: Pyongyang pelo desenvolvimento do seu arsenal nuclear e Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

Seul e Washington acusam a Coreia do Norte de enviar tropas para a Rússia para combater as forças ucranianas ao lado do exército russo.Funcionários do governo sul-coreano e uma organização de investigação afirmaram na semana passada que Moscovo estava a fornecer a Pyongyang combustível, mísseis antiaéreos e ajuda económica.

Oito feridos em ataques russos à Ucrânia

A força aérea da Ucrânia revelou esta sexta-feira que a Rússia lançou 132, dos quais 88 foram abatidos.

Os drones abatidos foram intercetados em várias regiões do norte, centro, nordeste, sul e sudeste da Ucrânia.

Um comunicado da Força Aérea Ucraniana revela que, dos 132, 88 foram abatidos, 42 perderam o sinal, em parte devido às medidas de guerra eletrónica do exército de Kiev. Umretornou ao território russo.A Rússia intensificou os seus ataques noturnos comcontra cidades ucranianas, à medida que continua a avançar ao longo da fronteira oriental, obtendo alguns dos seus maiores ganhos territoriais mensais desde 2022.

Na terça-feira Moscovo lançou um recorde de número recorde de 188 drones contra a Ucrânia, antes de organizar um ataque em grande escala à rede elétrica ucraniana na quinta-feira.

Os serviços de emergência, numa publicação na aplicação de mensagens Telegram, mostraram imagens de destroços espalhados dentro e fora de uma clínica pediátrica no distrito de Dniprovskyi, em Kiev, na margem leste do rio Dnipro.Já o governador regional de Kiev, Ruslan Kravchenko, relatou danos mínimos numa residência privada e noutro edifício, sem quaisquer vítimas.

A Rússia ataca regiões da Ucrânia todas as noites com drones Shahed e outros dispositivos não tripulados kamikaze. As defesas ucranianas conseguem neutralizar a grande maioria.

No terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas confrontaram-se com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram, entretanto, a concretizar-se.As tropas russas, mais numerosas e mais bem equipadas, prosseguem o seu avanço na frente oriental, apesar da ofensiva ucraniana na Rússia, na região de Kursk, e da recente autorização do Presidente norte-americano, Joe Biden, à Ucrânia para utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia.As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território.

Um milhão sem eletricidade

O ataque noturno deixou mais de meio milhão de pessoas sem eletricidade na região ocidental de Lviv, na Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, 280 mil pessoas ficaram sem eletricidade na região ocidental de Rivne e 215 mil na região noroeste de Volyn.

Os serviços de emergência ucranianos afirmaram que os ataques russos causaram danos em 14 regiões do país, sendo o oeste do país o mais afetado.O presidente ucraniano voltou a exortar os aliados a responderem com firmeza ao que apelidou de “chantagem” russa. O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o bombardeamento foi uma “resposta” aos ataques ucranianos ao seu território com mísseis ocidentais.

Rússia afirma ter abatido 47 drones ucranianos

Em contrapartida, a Rússia revelou que abateu 47ucranianos durante a última noite.que abriga o quartel-general da operação russa na Ucrânia, afirmou o exército russo em comunicado.

Segundo as forças de Kiev, o ataque na região de Rostov, atingiu o depósito de petróleo Atlas, que faz parte do complexo militar-industrial que fornece produtos petrolíferos ao exército de Moscovo.

Na região de Rostov, um incêndio de grandes proporções deflagrou numa “zona industrial” no distrito de Kamenski, tendo sido enviados mais de cem bombeiros, de acordo com o governador local Yuri Sliosuar, que informou no Telegram que um “ataque maciço de” tinha como alvo a sua região.A Rússia anuncia quase diariamente que destruiuucranianos lançados contra o seu território, embora geralmente em menor número. Kiev afirma que estes ataques, que visam frequentemente instalações energéticas, são uma resposta aos bombardeamentos russos no seu território

Rússia continua a avançar na linha da frente

O exército russo continua a avançar na linha da frente, tendo obtido importantes ganhos territoriais na Ucrânia, nomeadamente em torno das cidades de Pokrovsk, Kurakhove e Kupiansk, a menos de dois meses do regresso de Donald Trump à Casa Branca, nos Estados Unidos, o que é visto como um possível ponto de viragem.Muito crítico em relação aos milhares de milhões de dólares disponibilizados por Washington para a Ucrânia, o Presidente eleito prometeu resolver o conflito ainda antes de tomar posse, a 20 de janeiro, sem nunca explicar como.

Na quinta-feira, Vladimir Putin, que trabalhou ao lado de Donald Trump durante a sua primeira passagem pela Casa Branca, entre 2017 e 2021, descreveu-o como um “homem inteligente”, com “muita experiência”, capaz de “encontrar” soluções.