Ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia deixam um milhão sem energia

Os ataques cortaram a energia de 523 mil consumidores na região de Lviv, cerca de 215 mil na região de Volyn e mais de 280 mil na região de Rivne, avançaram os governadores das três áreas no Telegram.“As infraestruturas energéticas são mais uma vez alvo de um ataque massivo do inimigo”, declarou o ministro ucraniano da Energia, German Galushchenko.



O governante revelou que o operador da rede elétrica nacional Ukrenergo tinha “introduzido urgentemente cortes de energia de emergência”, uma vez que as temperaturas em todo o país desceram para valores próximos do zero. Não se prevê que a temperatura em Kiev ultrapasse esta quinta-feira os 2ºC.

O principal fornecedor de energia, a DTEK, disse que a Ukrenergo estava a introduzir cortes de energia de emergência nas regiões de Kiev (centro-norte), Odessa (sul), Dnipro (este) e Donetsk (sudeste).

Na manhã desta quinta-feira, ouviram-se explosões nas cidades ucranianas de Odessa, Kropyvnytskyi, Kharkiv, Rivne e Lutsk, no meio de relatos de um ataque de mísseis de cruzeiro russos, informaram os meios de comunicação ucranianos Zerkalo Tyzhnya e Suspilne.

A Rússia já tinha efetuado dez ataques em massa às infraestruturas energéticas do país, o que prejudicou o sistema e provocou receios de longos cortes de energia antes dos meses de inverno.Segundo o presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, “o inimigo continua a atacar Kharkiv com mísseis. Já o governador da região de Odesa, Oleh Kiper, apelou aos residentes para que se abrigassem. E o autarca de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que a defesa aérea estava a funcionar.Foram registados destroços de mísseis em dois locais de Kiev, mas as autoridades locais afirmaram que as defesas aéreas intercetaram todos os mísseis disparados contra a capital. O presidente da câmara confirmou a existência de danos materiais, mas não de vítimas.

Rússia abateu 25 drones ucranianos

Os sistemas de defesa aérea da Rússia destruíram 25ucranianos durante a noite em quatro regiões, revelou o Ministério da Defesa esta quinta-feira.

O governador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, escreveu no Telegram que dois distritos da região sul da Rússia foram sujeitos a um “ataque maciço de drones” durante a noite. Um civil ficou ferido.







Um canal local do Telegram publicou imagens mostrando um objeto batendo em um prédio na cidade de Slavyansk-na-Kubani, seguido por um estrondo alto e uma bola de fogo.

Rússia intensifica pressão na Ucrânia





Moscovo está a intensificar a sua pressão militar sobre o país, na sequência da eleição de Donald Trump. Na terça-feira, a Rússia tinha anunciado uma “resposta” a dois novos ataques ucranianos utilizando mísseis ATACMS norte-americanos contra o seu território nos dias anteriores.

O chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky disse que os ataques mostraram que a Rússia estava “a continuar com as suas táticas de terror” e prometeu que a Ucrânia retaliaria.“Eles armazenaram mísseis para atacar as infraestruturas ucranianas, para fazer guerra aos civis durante (...) o inverno”, disse Andriy Yermak numa mensagem no Telegram.Na quarta-feira, a Administração cessante de Joe Biden pediu a Kiev que baixasse a idade mínima de mobilização militar para 18 anos, em vez dos atuais 25, para compensar a falta de soldados face ao avanço das forças russas no terreno.“Continuaremos absolutamente a enviar armas e equipamento para a Ucrânia. Sabemos que isso é vital. Mas os recursos humanos são igualmente vitais”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, em comunicado.Por seu lado,Em memorando publicado em abril, Kellogg sublinhou que “qualquer futura ajuda militar dos EUA exigirá que a Ucrânia participe em conversações de paz com a Rússia”. Apelou também ao “adiamento da adesão da Ucrânia à NATO por um período alargado”, a fim de “convencer (o Presidente russo Vladimir) Putin a participar nas conversações de paz”.

Muito crítico em relação aos milhares de milhões de dólares disponibilizados pelos Estados Unidos para a Ucrânia, Donald Trump prometeu resolver a guerra entre Kiev e Moscovo mesmo antes de tomar posse em janeiro - sem nunca explicar como.