Acordo entre Netanyahu e Smotrich sobre cessar-fogo em Gaza, mas não para todos

Tanto Smotrich como Itamar Ben Gvir, também radical de direita e ministro da Administração Interna opunham-se ao acordo de cessar-fogo e paira no ar a ameaça de demissão.A reunião entre membros do governo de Netanyahu acontece ainda antes da reunião do gabinete de segurança de Israel para analisar o acordo de cessar-fogo.Entretanto foi assinado o acordo entre os negociadores que representaram o Hamas e Israel nas negociações em Doha, para a libertação dos reféns.A informação foi avançada de madrugada pelos media israelitas.Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, as famílias dos reféns já foram informadas e estão a avançar os preparativos para o regresso deles a Israel.

Se as negociações, dentro do governo israelita avançarem positivamente, o acordo entra em vigor no domingo às 10 e um quarto da manhã - hora de Portugal continental. E a primeira fase vai durar 42 dias.