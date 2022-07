Acordo para a exportação de cereais. O que está em causa?

Está prestes a ser assinado um acordo para a exportação de cereais ucranianos, atualmente bloqueada pela Rússia. Milhares de produtores voltam, assim, a ter a esperança de salvar as colheitas que estão acumuladas no país. Numa das principais fazendas do sul da Ucrânia há três mil toneladas de trigo do ano passado em armazém, que não puderam ser escoadas.