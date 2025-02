Acordo sobre minerais. Zelensky deve reunir-se com Trump na sexta-feira

O presidente da Ucrânia deverá deslocar-se a Washington, na sexta-feira, para se reunir com Donald Trump e assinar o acordo de exploração dos minerais. Os dois líderes terão chegado a acordo sobre os termos do acesso às chamadas terras raras.

O entendimento passará por canalizar para um fundo de investimento conjunto 50 por cento do produto da exploração mineira do país.



As reservas ucranianas destes recursos estão avaliadas em mais de catorze mil milhões de euros e Kiev diz que 350 mil milhões estão, atualmente, em zonas controladas pelas tropas russas.



A Ucrânia terá concordado incluir, ainda, o petróleo e o gás no acordo, depois de Washington ter deixado cair a exigência relativa ao direito de quinhentos mil milhões de dólares a título de compensação da ajuda militar já concedida.