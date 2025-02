Minerais. Ucrânia e EUA concordam com os termos de um acordo

A agência Bloomberg adiantou depois que o gabinete ucraniano deverá recomendar que o acordo seja assinado já na quarta-feira.



“Os funcionários do governo estão a trabalhar nos detalhes", referiram à AFP as fontes do executivo, adiantando que as cláusulas desfavoráveis ​​foram retiradas por Washington, abrindo caminho à anuência de Kiev.





Sob condição de anonimato a mesma fonte revelou que os norte-americanos “retiraram todas as cláusulas que não nos convinham, em particular os 500 mil milhões de dólares” que o acordo deveriam fazer reverter para os Estados Unidos. Até agora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, havia resistido a aceitar a proposta norte-americana, abrindo uma frente de guerra pessoal com Donald Trump. O presidente norte-americano chegou a chamar a Zelensky "ditador", acusando-o de dificultar todas as negociações.





A exploração de terras raras ucranianas e das jazidas de gás e petróleo visa pagar a ajuda militar norte-americana, passada, presente e futura, à Ucrânia.





Deveria também garantir a segurança frente a uma eventual ameaça russa mas o acordo não irá afinal incluir garantias de segurança explícitas.





As autoridades ucranianas enfatizaram contudo que conseguiram condições favoráveis. O acordo é visto como um passo estratégico para aprofundar as relações EUA-Ucrânia e reforçar o futuro da Ucrânia após três anos de guerra.



"O acordo sobre minerais é apenas parte do quadro. Ouvimos diversas vezes da administração dos EUA que é parte de um quadro mais amplo", disse Olha Stefanishyna, vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça da Ucrânia, ao Financial Times.





A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres na terça-feira que era “crítico que este acordo fosse assinado”.



De acordo com o jornal russo Pravda, o acordo final estabelece um fundo onde a Ucrânia contribuirá com 50 por cento das receitas futuras dos recursos minerais estatais, investindo em projectos nacionais.



O acordo supostamente exclui os recursos geradores de receitas existentes, como os controlados pela Naftogaz e pela Ukrnafta, os maiores produtores de gás e petróleo da Ucrânia.

Dúvidas sobre o acordo





Os contornos da proposta inicial nunca foram tornados públicos, mas o presidente ucraniano rejeitou qualquer acordo que significasse "vender" o país. Referiu ainda que a proposta não dava suficientes garantias de segurança à Ucrânia.



"Eles querem extrair 500 mil milhões" de dólares da Ucrânia, alegou sexta-feira passada uma fonte ucraniana à AFP, acrescentando que Kiev tinha proposto "emendas e de forma construtiva" ao rascunho do acordo. "Não há obrigações norte-americanas no acordo em relação a garantias ou investimentos”.



"Na forma com o rascunho está agora, o presidente não está pronto para aceitar. Ainda estamos a tentar fazer mudanças", adiantou ainda a fonte ucraniana no final da semana passada, numa altura em que Washongton garantia que o acordo seria assinado "em breve".





Ao fim de praticamente um mês de negociações, parece ter terminado o braço de ferro.





Permanecem contudo diversas dúvidas sobre a aplicação do acordo. As terras raras ucranianas estão atualmente sob domínio russo e não é claro de que forma poderá Kiev garantir o acesso e a exploração por parte das empresas norte-americanas.





O presidente russo, envolvido diretamente em negociações de paz com Donald Trump, já mostrou abertura a negociar a exploração de tais recursos com Washington, apesar de sublinhar que é necessário antes determinar os tipos e quantidades de minerais e possibilidades de exploração.





Outro ponto contencioso será a alegada segurança alegadamente incluída no acordo.





Os EUA já disseram que, em caso de tréguas, não enviarão para a Ucrânia soldados da paz, deixando essa tarefa para os países europeus. A Rússia recusa a presença de soldados da NATO tão perto das suas fronteiras e exige que Kiev desista de aderir à Aliança Atlântica, como pretendem os ucranianos, como condição para o fim da guerra.