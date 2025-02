Ucrânia. Casa Branca espera acordo sobre minerais "num curtíssimo prazo"

Donald Trump tem procurado obter direitos na ordem dos 500 mil milhões de dólares sobre as terras raras ucranianas, negócio que Zelensky recusou terça-feira, por considerar que excede as contribuições norte-americanas para o esforço de guerra ucraniano e porque não dá garantias suficientes de segurança ao país, face à ameaça russa.

Segundo uma fonte em Kiev, o lado ucraniano apresentou já alterações à oferta que beneficiariam ambos os lados.

A agência de notícias AFP informou, igualmente, através de um "alto funcionário ucraniano" não identificado, que as negociações sobre o acordo de minerais estão a progredir.

"Há uma troca constante de rascunhos, enviamos outro ontem", relatou a fonte de Kiev, acrescentando que a Ucrânia estava agora à espera de uma resposta dos EUA.O gabinete de Zelensky disse que o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, discutiu o "alinhamento de posições" nas relações bilaterais num telefonema com Waltz, sexta-feira, após trocas de palavras acirradas entre Trump e o líder ucraniano durante toda a semana.Poucas horas depois, durante a Conferência de Ação Política Conservadora, nos arredores de Washington,"O presidente Zelensky vai assinar esse acordo, e vocês verão isso no curtíssimo prazo", garantiu.No dia anterior, Waltz considerara que Zelensky precisava voltar à mesa de negociações.

O jogo de Trump

Esta sexta-feira, em entrevista à Fox News, o presidente. "Tenho-o visto a negociar sem cartas. Ele não tem cartas e isso cansa uma pessoa... Já estou farto".De acordo com a proposta da Administração Trump, os EUA ficariam com 50 por cento das vendas de licenças e outras receitas provenientes dos minerais, o que violaria as leis ucranianas., explicou o presidente ucraniano na Conferência de Segurança de Munique, no sábado passado.Na terça-feira, a visita do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, esbarrou na mesma resistência.

À Fox News, Trump mostrou-se agastado, dizendo que a viagem de Benson à Ucrânia, para o acordo sobre minerais, foi uma "viagem desperdiçada, uma viagem perigosa também, não gostei", disse, considerando ainda que Zelensky "dificulta muito conseguir acordos".





Volodymyr Zelensky terá mostrado disponibilidade, mas para receber "investimentos de empresas americanas" nesta área. Ainda assim, especialistas ouvidos nas agências internacionais acreditam que a Ucrânia poderá ceder. Contudo, há um problema: as terras com estes recursos estão sob ocupação russa.





Nestas negociações, Trump tem tentado encostar Zelensky às cordas, com ataques à reputação e legitimidade do presidente ucraniano e jogando em dois tabuleiros, dando todos os sinais de que está disposto a negociar com Moscovo o fim da guerra, legitimando os argumentos de Putin para o conflito e os objetivos russos sobre a Ucrânia, afastando Zelensky na mesa das negociações., ao ajudar a Rússia a apossar-se dos territórios ucranianos onde se encontram as reservas de terras raras.De forma algo contraditória, aos microfones da Fox News, o presidente norte-americano procurou apesar disso desvalorizar o negócio, a que Zelensky teria anuído em princípio no início de fevereiro.

"E ele então fez um acordo connosco por terras raras e outras coisas. Ninguém sabe quanto vale a terra rara, você sabe, mas pelo menos é alguma coisa. E quem sabe quanto vale? Quem sabe se eles ainda as têm?" questionou Trump.