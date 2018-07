Acordo sobre política migratória alivia alemães

Foto: Hannibal Hanschke - Reuters

A chanceler alemã Angela Merkel e o ministro do interior Horst Seehofer chegaram a um consenso.



O ministro do Interior e líder da CSU, que ameaçou demitir-se pondo fim à coligação de Governo, anunciou que foi finalmente encontrada uma solução para pôr fim à imigração ilegal na fronteira entre a Alemanha e a Áustria.



A chanceler alemã diz que vão ser criados "centros de controlo locais" para refugiados, a partir dos quais os refugiados serão enviados de regresso aos países por onde acederam à União Europeia.



O ministro do Interior exigia que os refugiados com processos tratados noutros países europeus fossem proibidos de entrar na Alemanha.



Após este acordo entre a CDU de Ângela Merkel e a CSU falta ainda saber se o SPD, o partido social-democrata aceita os termos deste acordo.



Na análise do comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, o SPD não vai travar o acordo.