Acusações de fraude. Donald Trump e filhos ordenados a responder sob juramento em tribunal

obterem incentivos fiscais e empréstimos por meio de "avaliações de ativos fraudulentas ou enganosas".



Segundo Engoron, a investigação da procuradora-geral encontrou provas de "possível fraude financeira", pelo que passa a ter "o direito" de questionar sob juramento os três suspeitos.



"Hoje, a justiça prevaleceu", declarou o juiz. "Ninguém pode colocar entraves à procura da justiça, não importa o quão poderosos são. Ninguém está acima da lei".



O ex-presidente norte-americano nega todas as acusações, considerando-as uma "caça às bruxas" levada a cabo pela democrata Letitia James, e deverá recorrer da decisão do juiz. A família Trump poderá também invocar o direito a manter-se em silêncio quando for questionada.



"É a continuação da maior caça às bruxas da história. E lembrem-se disto: eu não posso ter um julgamento justo em Nova Iorque porque sou odiado pelos juizes e pelas autoridades judiciais. Não é possível!", escreveu o antigo ocupante da Casa Branca num comunicado.



Numa declaração enviada à estação BBC, a Trump Organization diz que "todo o sistema é corrupto" e que a procuradora tem "uma agenda política".

A decisão do juiz Arthur Engoron chega depois de uma reunião de duas horas, durante as quais os advogados da família Trump acusaram a procuradora-geral de Nova Iorque de violar os direitos constitucionais dos seus clientes. A defesa acredita que Letitia James está a tentar obter declarações que podem mais tarde ser utilizadas numa investigação criminal paralela.



Nessa outra investigação, a Trump Organization e o comité eleitoral de Donald Trump são acusados de utilização indevida de 1,1 milhões de dólares em fundos para a caridade. O julgamento está já marcado para 26 de setembro.



Na reunião de quinta-feira, a advogada de Donald Trump, Alina Habba, chegou mesmo a acusar a procuradora-geral nova-iorquina de ser tendenciosa e de uma "má conduta nunca antes vista nos Estados Unidos".



Para a defesa, a democrata Letitia James possui um "desprezo vil" pelo ex-presidente republicano. "Se ele não fosse quem é, ela não estaria a fazer isto", referiu. "E este tribunal pode ajudar a parar este circo".



Outro dos advogados de Donald Trump, Ronald Fischetti, tentou que fosse considerada uma lei segundo a qual um indivíduo só pode ser chamado a testemunhar perante um júri se lhe for concedida imunidade.



"Se a procuradora quer um depoimento sob juramento do meu cliente, então ele tem direito a imunidade", declarou a defesa. "Ou ele recebe imunidade pelo que disser, ou não diz nada".



