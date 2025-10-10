Adalberto Costa Júnior formaliza recandidatura à presidência da UNITA

A formalização da recandidatura de Adalberto Costa Júnior decorreu em cenário de euforia, com música, apitos, aplausos e sala cheia no quartel-general da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o complexo Sovsmo, em Viana.

Além dos militantes, estiveram também presentes os seus principais apoiantes e pesos pesados da UNITA, casos dos generais Abílio Kamalata Numa" e Paulo Lukamba Gato", o cofundador general Chiwale, Alcides Sakala, que foi também candidato a presidência no anterior congresso realizado em 2019 ou o líder da bancada parlamentar, Liberty Chiaka.

A mandatária da candidatura, deputada Navita Ngolo, reafirmou o compromisso de aprofundar a democracia interna da UNITA e contribuir para o estado democrático e de direito, numa candidatura inspirada "pelo pensamento mestre de Jonas Savimbi", fundador e presidente da UNITA, morto em 2002.

A recandidatura de Adalberto Costa Júnior não é apenas um ato partidário, mas "é parte de um projeto de cidadania nacional", sublinhou, acrescentando "é tempo de unir mais uma vez todas as forças da nação para conseguir a alternância do regime político que o povo almeja há mais de 50 anos".

