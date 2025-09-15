ADN encontrado no local da morte de apoiante de Trump pertence a suspeito

Cinco dias após o drama que abalou os Estados Unidos, a investigação estreita-se em torno de Tyler Robinson, o jovem de 22 anos detido na noite de quinta-feira e que não tem colaborado com os investigadores.

Foram recolhidas diversas provas pela polícia, "incluindo uma chave de fendas, que foi encontrada no telhado" do `campus` universitário do Utah (oeste), onde o atirador estaria posicionado.

Uma toalha "enrolada em torno" da espingarda com mira telescópica também foi encontrada no local, declarou Patel ao canal televisivo Fox New, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

"Posso anunciar hoje que os vestígios de ADN da toalha enrolada na arma de fogo e o ADN presente na chave de fendas correspondem ao suspeito atualmente detido", afirmou o chefe da polícia federal.

ADN é a sigla do ácido desoxirribonucleico, que armazena a informação genética dos seres vivos.

Criticado pela atuação desde o início do caso, o diretor do FBI referiu ainda uma nota deixada pelo suspeito antes do ataque.

"O suspeito escreveu, em resumo: `tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la`", disse, acrescentando que o FBI dispõe de provas dessa nota, entretanto destruída.

Embora Robinson tivesse "uma ideologia de esquerda", segundo o governador do Utah, ainda não foi avançado qualquer motivo concreto para o homicídio de Kirk.

O presumível homicida, um antigo aluno brilhante do liceu, criado na fé mórmon por pais republicanos, deverá ser formalmente acusado na terça-feira.

O assassínio de Kirk, um dos jovens ativista mais populares da direita norte-americana, assinala um recrudescimento da violência política nos Estados Unidos.

Donald Trump, próximo de Kirk, confirmou que vai participar no domingo numa cerimónia de homenagem organizada no Arizona, num estádio com mais de 63 mil lugares.

O ativista conservador, que os republicanos consideram que teve um importante papel na atração do eleitorado jovem para o campo conservador nas últimas presidenciais, foi atingido a tiro no pescoço na quarta-feira, durante um debate ao ar livre na Universidade Utah Valley.