Adultos vão conseguir ter conversas eróticas com o programa de IA ChatGPT

"Em dezembro, à medida que implementamos a restrição de idade de forma mais completa e como parte do nosso princípio de tratar os utilizadores adultos como adultos, permitiremos ainda mais, como conteúdo erótico para adultos verificados", disse Altman na rede social X.

Na publicação, Altman referiu também as restrições implementadas no programa de IA para lidar com problemas de saúde mental das pessoas, reconhecendo que as salvaguardas não agradaram os utilizadores sem problemas de saúde mental.

"Sabemos que isto (restrições) o tornou menos útil/agradável para muitos utilizadores que não tinham problemas de saúde mental, mas dada a gravidade do problema, queríamos fazer o que estava certo", disse o executivo referindo-se ao ChatGPT, sendo que os utilizadores acusaram a empresa de censura por colocar restrições.

Altman anunciou ainda que, como os problemas de saúde mental estão mais controlados e com novas ferramentas disponíveis, é possível reduzir as restrições de forma segura na maioria das situações, inclusive permitir que o ChatGPT tenha conversas eróticas.

As precauções reforçadas foram introduzidas após a OpenAI ser processada no final de agosto pelos pais de Adam Raine, um adolescente da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA) que se suicidou após receber aconselhamento específico do ChatGPT, de acordo com a queixa.

Outros casos e denúncias nos EUA desencadearam um debate aceso sobre os riscos dos efeitos nocivos dos acompanhantes de IA nos jovens.

A Comissão de Proteção do Consumidor dos EUA (sigla em inglês, FTC) abriu uma investigação que visa várias empresas de IA, incluindo a OpenAI.

Em setembro, a empresa lançou uma versão do ChatGPT para utilizadores menores de 18 anos, bloqueando conteúdos gráficos ou sexuais.

Altman anunciou também na rede social uma atualização, que vai estar pronta "dentro de algumas semanas", que permite que o assistente de IA seja personalizado.

"Se quiser que o seu ChatGPT responda de forma muito humana, use muitos emojis ou aja como um amigo, o ChatGPT deve fazê-lo (mas apenas se quiser, não porque estamos a maximizar a utilização), indicou o presidente da OpenAI.