Sismo da magnitude 4.1 sentido em Lisboa

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 19-02-2026 pelas 12h14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de quatro quilómetros a Oeste-Noroeste de Alenquer”, lê-se numa nota do IPMA.

Até ao momento não há registo de danos pessoais ou materiais, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).