Última Hora
Sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter sentido em Lisboa

Sismo da magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Sismo da magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Foi sentido, ao início da tarde, um sismo em Lisboa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera situa o epicentro em Alenquer e calcula a magnitude em 4.1 na escala de Richter.

RTP /
Pedro A. Pina - RTP

VER MAIS
(em atualização)

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 19-02-2026 pelas 12h14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de quatro quilómetros a Oeste-Noroeste de Alenquer”, lê-se numa nota do IPMA.

Fonte: IPMA

Até ao momento não há registo de danos pessoais ou materiais, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Tópicos
PUB
PUB