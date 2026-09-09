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Aeroporto de Heathrow. Constrangimentos prolongam-se devido a problema técnico
No aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, os aviões já estão a operar mas as autoridades avisam para possíveis constrangimentos durante o dia de hoje. A falha técnica levou hoje ao cancelamento de nove ligações entre Londres e os aeroportos nacionais, dos pelo menos 250 voos afetados no Reino Unido.
Isto depois das complicações registadas ontem em todo o país devido a uma falha técnica no controlo do tráfego aéreo, que obrigou esta terça-feira ao cancelamento de milhares de voos.
A empresa responsável pelo controlo de tráfego aéreo no Reino Unido, afasta para já a hipótese de ciberataque. O responsável pela NATS esteve esta manhã na rádio da BBC e explicou que essa hipótese não está, para já, em cima da mesa.
Hoje, as companhias aéreas ainda estão a reposicionar aeronaves e tripulações. A recuperação pode ser demorada e por causa disso já foram canceladas - esta quarta-feira - mais de 170 ligações aéreas no Reino Unido.