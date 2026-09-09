Aeroporto de Heathrow volta a operar mas constrangimentos prolongam-se





A empresa responsável pelo controlo de tráfego aéreo no Reino Unido, afasta para já a hipótese de ciberataque. O responsável pela NATS esteve esta manhã na rádio da BBC e explicou que essa hipótese não está, para já, em cima da mesa.





Hoje, as companhias aéreas ainda estão a reposicionar aeronaves e tripulações. A recuperação pode ser demorada e por causa disso já foram canceladas - esta quarta-feira - mais de 170 ligações aéreas no Reino Unido.





Isto depois das complicações registadas ontem em todo o país devido a uma falha técnica no controlo do tráfego aéreo, que obrigou esta terça-feira ao cancelamento de milhares de voos.