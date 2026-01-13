Aeroporto de Viena suspende operações devido ao gelo

"Partimos do princípio de que a situação se manterá, em qualquer caso, até cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa)", disse o porta-voz do aeroporto, Peter Kleemann, à agência de notícias APA.

Em toda a área operacional, incluindo as pistas, plataformas e vias de serviço adjacentes, formou-se "uma espessa camada de gelo que, imediatamente após os trabalhos de descongelamento, volta a congelar", explicou o porta-voz.

Os serviços do aeroporto estão a trabalhar desde a madrugada de hoje para restabelecer o tráfego aéreo o mais rapidamente possível.

O encerramento temporário obrigou a desviar voos para outros aeroportos, como os de Munique, Frankfurt, Colónia e Veneza e registaram-se atrasos nas partidas.

O aeroporto recomenda aos viajantes que consultem as suas companhias aéreas sobre o estado dos seus voos e, em caso de cancelamento, que não se desloquem às instalações para evitar problemas.

As geadas também causaram problemas no transporte rodoviário na zona e as ligações ferroviárias de Viena para o aeroporto foram suspensas.

Diariamente, têm sido cancelados centenas de voos em vários aeroportos da Europa devido à queda de neve.