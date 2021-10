Afeganistão. Colapso do sistema de saúde põe milhares de crianças em risco

Desde que os talibãs tomaram o poder do Afeganistão, o país, devastado por décadas de guerra, foi atingido por uma tempestade perfeita de crises que o encaminham para a desgraça.Relutante em financiar o Governo dos talibãs, a comunidade internacional suspendeu a transferência de fundos monetários e muitas ONG, que asseguravam em grande parte o funcionamento do sistema de saúde, ficaram sem dinheiro ou tiveram de interromper as operações por razões de segurança., disse à CNN Bahman Shahi, funcionário do serviço de saúde e educação ACASUS no Afeganistão."Estamos a testemunhar uma nova profundidade de miséria à medida que a seca e a crise económica aumentam os preços dos alimentos e dos combustíveis", acrescentou.A secção das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que as instituições humanitárias no Afeganistão “estão numa corrida contra o tempo para ajudar a salvar a vida das pessoas afetadas pela crise e fornecer mantimentos antes do inverno”.

Vida de milhares de crianças em risco

Além do colapso do sistema de saúde, o Afeganistão está a ser afetado por uma escassez de alimentos devido à situação económica, agravada por uma seca grave, com cerca de 18 milhões de afegãos a necessitar de assistência humanitária urgente.alertou Staniczai Mansoor, conselheiro técnico dano Afeganistão.Entre os mais vulneráveis perante a crise de saúde do Afeganistão estão mulheres e crianças. Mesmo antes da tomada de poder dos talibãs, a ONG estimava já que metade das crianças com menos de cinco anos e um quarto das mulheres grávidas precisariam de tratamento para a malnutrição.

Ajuda não é suficiente

A CNN aponta que pouca dessa ajuda foi direcionada aos mais necessitados. A Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas disse esta semana que o apelo urgente lançado no mês passado de 606 milhões de dólares para os mais vulneráveis no Afeganistão foi financiado em apenas 35 por cento.O Fundo Global e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento estão a tentar colmatar estas lacunas fornecendo 15 milhões de dólares (13 milhões de euros) para ajudar a manter algumas das unidades de saúde abertas no Afeganistão.

Já para Bahman Shahi, estas medidas permitirão, na melhor das hipóteses, “tapar alguns buracos”, já que a comunidade internacional permanece relutante em transferir fundos para o Governo dos talibãs.